5 шагов к идеальной коже: как правильно использовать ретинол для оптимального омоложения

Ретинол и другие ретиноиды, производные витамина А, по праву считаются золотым стандартом в антивозрастной косметике. Их эффективность в борьбе с морщинами и стимуляции выработки коллагена научно доказана.

Как поясняет химик-косметолог Юдит Рац, эти компоненты работают благодаря преобразованию в коже в ретиноевую кислоту — активное вещество, непосредственно запускающее процессы обновления и омоложения.

Ключевые эффекты ретиноевой кислоты

Ускорение обновления клеток: Способствует более быстрому обновлению верхнего слоя кожи, что помогает осветлять пигментные пятна и бороться с акне.

Однако не все ретиноиды одинаковы. Их эффективность напрямую зависит от того, сколько этапов преобразования в ретиноевую кислоту им необходимо пройти. Чем их меньше, тем мощнее и, зачастую, мягче действие средства.

Иерархия ретиноидов по силе и переносимости

Ретинилпальмитат: Наиболее мягкая и слабая форма, требующая наибольшего количества преобразований. Часто выполняет роль стабилизатора в составе.

Ретинальдегид (Ретиналь): Более продвинутая форма, которая эффективнее ретинола и при этом реже вызывает раздражение, что делает его хорошим выбором для чувствительной кожи.

Чтобы извлечь из ретиноидов максимум пользы и избежать раздражения, критически важно соблюдать правила их применения. Грамотный подход позволит добиться видимых результатов без вреда для кожного барьера, пишет nlc.hu.

Основные правила использования ретинола

Постепенное начало: Начинайте с низких концентраций (0,1-0,3%) и наносите средство 2-3 раза в неделю, постепенно увеличивая частоту. Вечернее нанесение: Ретиноиды деактивируются под воздействием солнечного света, поэтому их используют исключительно в вечернем уходе. Обязательная солнцезащита: На следующий день кожа становится более уязвимой к УФ-излучению. Ежедневное использование крема с SPF 30+ обязательно. Правильная упаковка: Выбирайте средства в герметичной, непрозрачной тубе или флаконе с помпой, чтобы защитить нестабильные молекулы от окисления. Отказ от агрессивных средств: Во избежание чрезмерного раздражения избегайте совмещения с спиртосодержащими продуктами, эфирными маслами и грубыми скрабами.

