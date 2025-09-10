5 шагов к идеальной коже: как правильно использовать ретинол для оптимального омоложения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Ретинол и другие ретиноиды, производные витамина А, по праву считаются золотым стандартом в антивозрастной косметике. Их эффективность в борьбе с морщинами и стимуляции выработки коллагена научно доказана.

Девушка наносит крем на лицо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка наносит крем на лицо

Как поясняет химик-косметолог Юдит Рац, эти компоненты работают благодаря преобразованию в коже в ретиноевую кислоту — активное вещество, непосредственно запускающее процессы обновления и омоложения.

Ключевые эффекты ретиноевой кислоты

  • Стимуляция коллагена: Усиливает выработку коллагена и эластина, отвечающих за упругость и гладкость кожи.
  • Ускорение обновления клеток: Способствует более быстрому обновлению верхнего слоя кожи, что помогает осветлять пигментные пятна и бороться с акне.
  • Антиоксидантная защита: Защищает существующие волокна коллагена от разрушения, продлевая молодость кожи.

Однако не все ретиноиды одинаковы. Их эффективность напрямую зависит от того, сколько этапов преобразования в ретиноевую кислоту им необходимо пройти. Чем их меньше, тем мощнее и, зачастую, мягче действие средства.

Иерархия ретиноидов по силе и переносимости

  • Ретинилпальмитат: Наиболее мягкая и слабая форма, требующая наибольшего количества преобразований. Часто выполняет роль стабилизатора в составе.
  • Ретинол: Классический и самый изученный вариант. Обладает доказанной эффективностью, но может вызывать раздражение, поэтому требует аккуратного введения в рутину.
  • Ретинальдегид (Ретиналь): Более продвинутая форма, которая эффективнее ретинола и при этом реже вызывает раздражение, что делает его хорошим выбором для чувствительной кожи.
  • HPR (Гидроксипинаколона ретиноат): Современный эфир ретиноевой кислоты. Не требует преобразований в коже, действует сразу и максимально мягко, практически не вызывая побочных эффектов.

Чтобы извлечь из ретиноидов максимум пользы и избежать раздражения, критически важно соблюдать правила их применения. Грамотный подход позволит добиться видимых результатов без вреда для кожного барьера, пишет nlc.hu.

Основные правила использования ретинола

  1. Постепенное начало: Начинайте с низких концентраций (0,1-0,3%) и наносите средство 2-3 раза в неделю, постепенно увеличивая частоту.
  2. Вечернее нанесение: Ретиноиды деактивируются под воздействием солнечного света, поэтому их используют исключительно в вечернем уходе.
  3. Обязательная солнцезащита: На следующий день кожа становится более уязвимой к УФ-излучению. Ежедневное использование крема с SPF 30+ обязательно.
  4. Правильная упаковка: Выбирайте средства в герметичной, непрозрачной тубе или флаконе с помпой, чтобы защитить нестабильные молекулы от окисления.
  5. Отказ от агрессивных средств: Во избежание чрезмерного раздражения избегайте совмещения с спиртосодержащими продуктами, эфирными маслами и грубыми скрабами.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
