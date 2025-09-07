Просроченная косметика спасает дом: секреты, о которых молчат бренды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Наверняка у каждой женщины дома найдутся баночки и тюбики, срок годности которых давно истёк. Выбрасывать их жалко, особенно если средства стоили немало. Но есть хорошие новости — даже просроченной косметике можно найти новое применение. Главное — не наносить её на лицо и глаза, а использовать с умом.

Устойчивая роскошь
Кремы и лосьоны

  • Крем для рук легко превращается в уход за обувью или кожаными изделиями: нанесите немного на ткань и протрите поверхность.
  • Смешав остатки крема с сахаром или солью мелкого помола, можно сделать домашний скраб для локтей, коленей и пяток.

Тональные основы и пудры

  • Загустевший тональный крем достаточно развести водой или специальным раствором — получится лёгкая сыворотка для кожи.
  • Остатки компактной пудры отлично очищают металл: ювелирные украшения, серебро или аксессуары засияют после лёгкой полировки.
  • Старый хайлайтер или бронзатор легко превратить в средство для блеска волос: добавьте немного в шампунь.

Декоративная косметика

  • Сломанные румяна или потёкшие тени можно растопить на водяной бане и залить в новую форму — получится обновлённый продукт.
  • Карандаш или тени помогут замаскировать царапины на обуви или мебели.
  • Старые палетки пригодятся для творчества: ими можно рисовать на ткани, дереве или бумаге.
  • Щёточка от туши для ресниц идеально чистит клавиатуру и украшения.

Бальзамы и масла

  • Бальзам для губ прекрасно ухаживает за деревянной мебелью, придавая ей блеск.
  • Ароматические масла можно использовать для увлажнения кутикулы.
  • А старые духи с эфирными маслами отпугнут насекомых и даже грызунов, если распылить их на ткань и положить в шкаф.

В итоге просроченная косметика вовсе не обязана отправляться в мусор. Эти простые идеи помогут сэкономить деньги и подарить любимым продуктам новую жизнь.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

