Просроченная косметика спасает дом: секреты, о которых молчат бренды

Наверняка у каждой женщины дома найдутся баночки и тюбики, срок годности которых давно истёк. Выбрасывать их жалко, особенно если средства стоили немало. Но есть хорошие новости — даже просроченной косметике можно найти новое применение. Главное — не наносить её на лицо и глаза, а использовать с умом.

Кремы и лосьоны

Крем для рук легко превращается в уход за обувью или кожаными изделиями: нанесите немного на ткань и протрите поверхность.

Смешав остатки крема с сахаром или солью мелкого помола, можно сделать домашний скраб для локтей, коленей и пяток.

Тональные основы и пудры

Загустевший тональный крем достаточно развести водой или специальным раствором — получится лёгкая сыворотка для кожи.

Остатки компактной пудры отлично очищают металл: ювелирные украшения, серебро или аксессуары засияют после лёгкой полировки.

Старый хайлайтер или бронзатор легко превратить в средство для блеска волос: добавьте немного в шампунь.

Декоративная косметика

Сломанные румяна или потёкшие тени можно растопить на водяной бане и залить в новую форму — получится обновлённый продукт.

Карандаш или тени помогут замаскировать царапины на обуви или мебели.

Старые палетки пригодятся для творчества: ими можно рисовать на ткани, дереве или бумаге.

Щёточка от туши для ресниц идеально чистит клавиатуру и украшения.

Бальзамы и масла

Бальзам для губ прекрасно ухаживает за деревянной мебелью, придавая ей блеск.

Ароматические масла можно использовать для увлажнения кутикулы.

А старые духи с эфирными маслами отпугнут насекомых и даже грызунов, если распылить их на ткань и положить в шкаф.

В итоге просроченная косметика вовсе не обязана отправляться в мусор. Эти простые идеи помогут сэкономить деньги и подарить любимым продуктам новую жизнь.

