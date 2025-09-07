Нависшие веки и усталый взгляд: три трюка, которые обманут возраст

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С годами кожа вокруг глаз становится тоньше, теряет эластичность и жир, что приводит к появлению так называемых "нависших век". Это явление не только связано с возрастом — свою роль играют наследственность и образ жизни. Взгляд становится уставшим, лицо теряет свежесть, но ситуацию можно улучшить даже без сложных процедур.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Естественный макияж

Три простых приёма для свежего взгляда

"Крыло" в макияже

Форма стрелки способна визуально поднять веко. Проведите линию слегка вверх от внешнего уголка глаза, создавая эффект cat-eye. Для стойкости используйте продукты с длительным эффектом — так иллюзия лифтинга сохранится на весь день. Секрет теней

С помощью кисти и матовых оттенков можно создать "новую складку" выше естественной линии века. Наносите мягко, растушёвывая нейтральные или коричневые тона. Такой приём придаст глазам открытость, а взгляду — лёгкость. Освежающие капли

Если макияж не даёт желаемого результата, подойдут специальные офтальмологические капли. Они временно подтягивают верхнее веко и помогают глазам выглядеть бодрее. Однако использовать их нужно осторожно и только после консультации с врачом.

Маленькие хитрости с большим эффектом

Визуально скорректировать нависшее веко можно и другими способами:

делать акцент на бровях, слегка приподняв их форму;

избегать перламутровых теней на подвижном веке — они подчёркивают нависание;

добавить в макияж светлый хайлайтер во внутренний уголок глаза, чтобы "раскрыть" взгляд.

Секрет в том, что не обязательно сразу бежать к хирургам — есть приёмы, которые работают здесь и сейчас. Они просты, но дают результат: взгляд становится более открытым, лицо выглядит свежее, а настроение — лучше.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

