Нависшие веки и усталый взгляд: три трюка, которые обманут возраст

С годами кожа вокруг глаз становится тоньше, теряет эластичность и жир, что приводит к появлению так называемых "нависших век". Это явление не только связано с возрастом — свою роль играют наследственность и образ жизни. Взгляд становится уставшим, лицо теряет свежесть, но ситуацию можно улучшить даже без сложных процедур.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Естественный макияж
Три простых приёма для свежего взгляда
"Крыло" в макияже Форма стрелки способна визуально поднять веко. Проведите линию слегка вверх от внешнего уголка глаза, создавая эффект cat-eye. Для стойкости используйте продукты с длительным эффектом — так иллюзия лифтинга сохранится на весь день.
Секрет теней С помощью кисти и матовых оттенков можно создать "новую складку" выше естественной линии века. Наносите мягко, растушёвывая нейтральные или коричневые тона. Такой приём придаст глазам открытость, а взгляду — лёгкость.
Освежающие капли Если макияж не даёт желаемого результата, подойдут специальные офтальмологические капли. Они временно подтягивают верхнее веко и помогают глазам выглядеть бодрее. Однако использовать их нужно осторожно и только после консультации с врачом.
Маленькие хитрости с большим эффектом
Визуально скорректировать нависшее веко можно и другими способами:
делать акцент на бровях, слегка приподняв их форму;
избегать перламутровых теней на подвижном веке — они подчёркивают нависание;
добавить в макияж светлый хайлайтер во внутренний уголок глаза, чтобы "раскрыть" взгляд.
Секрет в том, что не обязательно сразу бежать к хирургам — есть приёмы, которые работают здесь и сейчас. Они просты, но дают результат: взгляд становится более открытым, лицо выглядит свежее, а настроение — лучше.
