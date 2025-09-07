Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обороты скачут — мотор умирает: поломки, которые могут заглушить двигатель на ходу
Лес хранит страшную память: медведь-убийца, которого боялись даже снайперы
Как за одну осень превратить убитую землю в плодородный грунт
Здоровье без фитнеса и салатов: привычка, о которой забыли все
Как прошла свадьба Ариадны Волочковой: без голубей, но с трогательным сюрпризом
Забудьте про изнурительные тренировки: 40 минут — вот ключ к здоровью и отличному настроению
Тайный язык эльзасских домов: цвета и орнаменты, которые могут прочесть только посвящённые
Каждый ролл может стать последним: чем опаснее суши, тем вкуснее они кажутся
С виду уют — внутри катастрофа: выбираем обогреватель, который греет, а не портит воздух и кошелёк

Нависшие веки и усталый взгляд: три трюка, которые обманут возраст

1:57
Моя семья » Красота и стиль

С годами кожа вокруг глаз становится тоньше, теряет эластичность и жир, что приводит к появлению так называемых "нависших век". Это явление не только связано с возрастом — свою роль играют наследственность и образ жизни. Взгляд становится уставшим, лицо теряет свежесть, но ситуацию можно улучшить даже без сложных процедур.

Естественный макияж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Естественный макияж

Три простых приёма для свежего взгляда

  1. "Крыло" в макияже
    Форма стрелки способна визуально поднять веко. Проведите линию слегка вверх от внешнего уголка глаза, создавая эффект cat-eye. Для стойкости используйте продукты с длительным эффектом — так иллюзия лифтинга сохранится на весь день.
  2. Секрет теней
    С помощью кисти и матовых оттенков можно создать "новую складку" выше естественной линии века. Наносите мягко, растушёвывая нейтральные или коричневые тона. Такой приём придаст глазам открытость, а взгляду — лёгкость.
  3. Освежающие капли
    Если макияж не даёт желаемого результата, подойдут специальные офтальмологические капли. Они временно подтягивают верхнее веко и помогают глазам выглядеть бодрее. Однако использовать их нужно осторожно и только после консультации с врачом.

Маленькие хитрости с большим эффектом

Визуально скорректировать нависшее веко можно и другими способами:

  • делать акцент на бровях, слегка приподняв их форму;
  • избегать перламутровых теней на подвижном веке — они подчёркивают нависание;
  • добавить в макияж светлый хайлайтер во внутренний уголок глаза, чтобы "раскрыть" взгляд.

Секрет в том, что не обязательно сразу бежать к хирургам — есть приёмы, которые работают здесь и сейчас. Они просты, но дают результат: взгляд становится более открытым, лицо выглядит свежее, а настроение — лучше.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Наука и техника
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Последние материалы
Обороты скачут — мотор умирает: поломки, которые могут заглушить двигатель на ходу
Как прошла свадьба Ариадны Волочковой: без голубей, но с трогательным сюрпризом
Здоровье без фитнеса и салатов: привычка, о которой забыли все
Лес хранит страшную память: медведь-убийца, которого боялись даже снайперы
Как за одну осень превратить убитую землю в плодородный грунт
Забудьте про изнурительные тренировки: 40 минут — вот ключ к здоровью и отличному настроению
Тайный язык эльзасских домов: цвета и орнаменты, которые могут прочесть только посвящённые
Каждый ролл может стать последним: чем опаснее суши, тем вкуснее они кажутся
С виду уют — внутри катастрофа: выбираем обогреватель, который греет, а не портит воздух и кошелёк
Опасное прошлое: древнейшее микробное ДНК ворвалось в наш мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.