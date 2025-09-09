Один неверный аксессуар добавляет десяток лет: какие вещи реально старят образ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Аксессуары могут работать не хуже хорошей косметики или салонных процедур, если задача — добавить образу свежести и лёгкости. Правильно подобранные детали не только завершат наряд, но и визуально уберут несколько лет. Стилистами выделяются пять категорий аксессуаров, на которые стоит обратить внимание, если хочется выглядеть моложе.

Массивные солнцезащитные очки

Современные очки с крупной оправой скрывают мимические морщинки и добавляют образу нотку роскоши. Особенно выигрышно смотрятся варианты в цветных оправах — розовых, красных или бордовых. Такой акцент делает кожу визуально свежее и мягче.

Необычные колготки

Черные матовые модели — классика, но они часто утяжеляют образ. Гораздо эффектнее смотрятся колготки с рисунком, ажурной текстурой или цветными акцентами. Они отвлекают внимание от несовершенств ног и делают образ более живым и игривым.

Жемчужные колье в современном прочтении

Традиционный жемчуг может выглядеть строго, но в комбинации с металлом, камнями или длинными цепочками он становится ультрамодным аксессуаром. Такое колье хорошо сочетается как с платьями, так и с простой футболкой, придавая образу актуальность и легкую небрежность.

Многослойные ожерелья

Тонкие цепочки в несколько рядов отвлекают внимание от шеи и нижней части лица, визуально смягчая линии. Особенно эффектно смотрятся золотистые варианты, которые добавляют сияние коже и делают наряд изысканнее.

Кроссовки

Минималистичные кроссовки в хорошем состоянии давно стали символом универсального стиля. Они гармонично смотрятся с джинсами, юбками и даже деловыми брюками, добавляя динамичности и молодости в повседневный образ. Главное правило — избегать моделей, "заточенных" исключительно под спортзал, и вовремя обновлять обувь.

Именно такие детали помогают сместить акценты, освежить стиль и подарить уверенность в том, что возраст — лишь цифра.

