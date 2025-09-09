Кудрявый метод становится мейнстримом 2025: простые шаги дома вытесняют утюжки и сложные салонные ритуалы

Кудрявый метод в последние годы стал настоящим бьюти-феноменом: о нём говорят в социальных сетях, его активно обсуждают стилисты и блогеры. Секрет популярности прост — он позволяет превратить непослушные и сухие пряди в упругие локоны без утюжков, плоек и агрессивной косметики. При правильном подходе волосы обретают блеск, мягкость и красивую форму.
Curly Girl Method (КГМ) появился ещё в 1990-е в США и быстро распространился по всему миру. Основная идея заключается в том, чтобы отказаться от средств и привычек, которые повреждают структуру волос, и дать локонам возможность раскрываться естественным образом. В этот уход включены мягкое очищение, регулярное увлажнение и деликатные техники сушки.
Метод подходит обладателям любых типов кудрявых и волнистых волос. Он помогает тем, у кого пряди теряют форму, быстро пушатся от влаги или становятся ломкими из-за частых горячих укладок. Также он рекомендован для ухода за волосами после химической завивки.
Волосы промываются шампунем, подобранным по типу кожи головы.
На очень влажные пряди наносится бальзам, волосы аккуратно прочёсываются пальцами или щёткой для мокрых волос, при этом добавляется вода для лучшего скольжения.
После смывания кондиционера на мокрые волосы наносится стайлинг, распределяясь от кончиков к корням.
Локоны формируются лёгким сжиманием ладонями снизу вверх.
Сушка выполняется на воздухе или с помощью диффузора. После высыхания завитки слегка разминаются руками, чтобы снять жёсткость и придать естественный вид.
Между мытьями локоны легко освежаются с помощью "рефреша": волосы слегка смачиваются водой из пульверизатора, приглаживаются руками, при необходимости добавляется немного стайлинга, после чего завитки вновь оживляются лёгким сжатием.
Кудрявый метод не требует дорогих средств и сложных навыков. Главное — регулярность, мягкий уход и уважение к особенностям своих волос. Тогда локоны будут радовать упругостью, живостью и красотой каждый день.
Уточнения
Кудри — форма волос в виде крупных и/или мелких завитков.
