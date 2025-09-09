Кудрявый метод становится мейнстримом 2025: простые шаги дома вытесняют утюжки и сложные салонные ритуалы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кудрявый метод в последние годы стал настоящим бьюти-феноменом: о нём говорят в социальных сетях, его активно обсуждают стилисты и блогеры. Секрет популярности прост — он позволяет превратить непослушные и сухие пряди в упругие локоны без утюжков, плоек и агрессивной косметики. При правильном подходе волосы обретают блеск, мягкость и красивую форму.

Девушка с макияжем и кудрявыми волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с макияжем и кудрявыми волосами

Суть метода

Curly Girl Method (КГМ) появился ещё в 1990-е в США и быстро распространился по всему миру. Основная идея заключается в том, чтобы отказаться от средств и привычек, которые повреждают структуру волос, и дать локонам возможность раскрываться естественным образом. В этот уход включены мягкое очищение, регулярное увлажнение и деликатные техники сушки.

Кому будет полезен

Метод подходит обладателям любых типов кудрявых и волнистых волос. Он помогает тем, у кого пряди теряют форму, быстро пушатся от влаги или становятся ломкими из-за частых горячих укладок. Также он рекомендован для ухода за волосами после химической завивки.

Основные правила

  • Сухое расчесывание исключается — оно разрушает завиток.
  • Для мытья применяются мягкие шампуни без сульфатов, а при склонности к жирности — чередуются с более очищающими средствами.
  • Кондиционер без силиконов используется для увлажнения, при этом важно тщательно смачивать волосы водой.
  • Несмываемые стайлинговые средства (гели, кремы или пенки) распределяются по влажным прядям.
  • Махровые полотенца заменяются микрофиброй или хлопком, чтобы избежать пушистости.
  • Сушка проводится естественным способом или феном с диффузором, при минимальном контакте с волосами.

Этапы укладки дома

  1. Волосы промываются шампунем, подобранным по типу кожи головы.

  2. На очень влажные пряди наносится бальзам, волосы аккуратно прочёсываются пальцами или щёткой для мокрых волос, при этом добавляется вода для лучшего скольжения.

  3. После смывания кондиционера на мокрые волосы наносится стайлинг, распределяясь от кончиков к корням.

  4. Локоны формируются лёгким сжиманием ладонями снизу вверх.

  5. Сушка выполняется на воздухе или с помощью диффузора. После высыхания завитки слегка разминаются руками, чтобы снять жёсткость и придать естественный вид.

Поддержание формы

Между мытьями локоны легко освежаются с помощью "рефреша": волосы слегка смачиваются водой из пульверизатора, приглаживаются руками, при необходимости добавляется немного стайлинга, после чего завитки вновь оживляются лёгким сжатием.

Что пригодится

  • Специальный мягкий шампунь.
  • Кондиционер или питательная маска.
  • Несмываемое средство — гель или пенка.
  • Микрофибровый тюрбан или хлопковая футболка.
  • Щётка для мокрого распутывания или просто пальцы.
  • Шёлковые резинки и наволочки, которые защищают локоны во сне.

Чего стоит избегать

  • Постоянного использования утюжков и плоек.
  • Кератинового выпрямления, которое разрушает природный завиток.
  • Излишнего количества косметики и частой смены средств.
  • Долгого отказа от стрижки — кончики следует обновлять хотя бы раз в полгода.
  • Копирования чужих укладок без учёта особенностей собственной структуры волос.

Кудрявый метод не требует дорогих средств и сложных навыков. Главное — регулярность, мягкий уход и уважение к особенностям своих волос. Тогда локоны будут радовать упругостью, живостью и красотой каждый день.

Уточнения

Кудри — форма волос в виде крупных и/или мелких завитков. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
