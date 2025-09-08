Как вовремя понять, что волосы не растут, и спасти прическу от катастрофы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Иногда кажется, что волосы застопорились в росте и никак не хотят становиться длиннее. Пряди месяцами остаются одной длины, и в какой-то момент возникает вопрос: не прекратил ли процесс роста совсем? Определить это можно по нескольким характерным признакам.

Девушка блондинка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка блондинка

1. Нет новых тонких волосков

В норме у линии роста, на висках и макушке регулярно появляются короткие "пушковые" волоски. Если их не видно, это может означать, что обновление замедлилось.

2. Волосы перестали выпадать

Полное отсутствие выпавших волосков на расчёске или в душе тоже сигнал. Обычно старые волосы должны выпадать, освобождая место новым. Если этого не происходит, рост может быть приостановлен.

3. Проблемы с кожей головы

Состояние кожи напрямую отражается на состоянии волос. Сухость, зуд, шелушение или раздражение — тревожные звоночки, которые свидетельствуют о том, что луковицы не работают в полную силу.

4. Исчез блеск

Здоровые волосы всегда блестят благодаря естественному кожному себуму. Если сияние резко пропадает, а пряди становятся ломкими и матовыми, это может говорить о нарушении питания волос.

5. Потускнение и изменение цвета

Со временем естественный оттенок волос может меняться, но происходит это постепенно, раз в несколько лет. Если же цвет теряет насыщенность слишком быстро, стоит задуматься о причинах и уделить внимание восстановлению.

6. Появление перхоти

Белые хлопья на одежде сигнализируют о проблемах с кожей головы. Это может быть как сухость, так и проявления себорейного дерматита. В обоих случаях рост волос может замедляться.

Если сразу отмечается несколько подобных симптомов, важно не откладывать визит к специалисту. Своевременный уход за кожей головы и волосами помогает сохранить их здоровье, блеск и активный рост.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
