Один стакан — и туалет сияет так, будто его никогда не использовали

Многие даже не подозревают, что простая бутылочка перекиси водорода, стоящая в аптечке, может стать лучшим средством для ухода за туалетом. Если использовать её всего раз в неделю, результат приятно удивит.
Унитаз — одно из самых "опасных" мест в доме с точки зрения гигиены. Здесь скапливаются бактерии и микробы, которые становятся причиной неприятного запаха. Перекись водорода обладает мощными антисептическими свойствами и без труда уничтожает невидимых врагов.
Но это ещё не всё. Она работает как мягкий отбеливатель, помогая вернуть белизну поверхности и препятствуя образованию жёлтых пятен и известкового налёта. Там, где другие средства требуют усилий и долгого трения, перекись справляется быстро и без агрессивной химии.
При регулярном использовании унитаз дольше остаётся свежим, белоснежным и свободным от запахов.
Помимо гигиены и чистоты, такой уход ещё и экономичен. Перекись водорода стоит в разы дешевле привычных бытовых средств, а её действие нередко эффективнее.
Уточнения
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
