Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возраст имеет значение: Минтранс объявляет войну старым кораблям
Установил левые лампы — и сразу попал на штраф: водителям рассказали, как восстановить яркость фар без штрафов и проблем
Лариса Долина публично раскритиковала уехавших звёзд: они совершили ошибку
Тайный враг блеска: 3 фактора, которые убивают молодость волос
Ошибка с кондиционером для белья превращает полотенце в бесполезную тряпку
Кошка выбрала ковер вместо лотка: что скрывается за её упрямством
Лук сгниёт прямо под носом: пять причин, из-за которых урожай исчезает за ночь
Маслята в уксусе: секрет зимней закуски, которую прячут до Нового года
Вампиры не ошибались: молодая кровь влияет на регенерацию клеток

Поза неподвижности сжигает стресс быстрее бега по лестнице

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Многие думают, что динамичные тренировки приносят больше пользы, чем статичные практики. Но инь-йога опровергает это представление. Она может быть даже более трансформирующей, чем сложные виньясы, ведь требует не столько движения, сколько внутреннего присутствия и умения удерживать внимание.

Девушка с йога - ковриком в спортивной форме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с йога - ковриком в спортивной форме

В чем особенность инь-йога

Эта практика сочетает принципы хатха-йоги, традиционной китайской медицины и теории меридианов. Главное отличие — позы выполняются без усилия, пассивно. Цель не в накачке мышц, а в работе с глубокими структурами: фасциями, связками, сухожилиями и суставами.

“Инь-йога — это медленный стиль, где позы удерживаются по 3–5 минут. В это время активируются энергетические точки, и при регулярной практике тело возвращается к состоянию баланса”, — отмечает Джулия Мазерати, преподаватель йоги в Garden Milano.

Энергия в движении

В китайской медицине существует представление о 71 меридиане, из которых 14 считаются главными каналами циркуляции жизненной энергии. Если поток блокируется, возникают боли и дисбаланс. Некоторые асаны напрямую воздействуют на эти точки, помогая снять напряжение и восстановить циркуляцию энергии.

Как проходят занятия

Тренировка длится около часа. Вначале — короткое сосредоточение, затем последовательность поз сидя или лежа с использованием подушек, болстеров и блоков. Разогрев не требуется: важна работа именно с глубокими тканями. Завершается всё релаксацией в Шавасане.

Польза для тела и ума

На физическом уровне инь-йога улучшает подвижность суставов, укрепляет связки и возвращает здоровую гибкость. На более тонком уровне помогает снизить стресс, обрести спокойствие и концентрацию.

Инь-йога не заменяет активные практики, а дополняет их. Она подходит практически каждому и легко вписывается в повседневную жизнь, помогая замедлиться и найти внутренний центр.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Еда и рецепты
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Новости спорта
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Загадка Мэрилин Монро: раскрываем её реальный размер одежды и сравниваем с современностью
Самые высокие статуи планеты: красота, тайны и легенды, скрытые в их облике
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Поза неподвижности сжигает стресс быстрее бега по лестнице
Люк Бессон в восторге от русских актёров: вот что заставило его изменить мнение о Голливуде
Купил новый аккумулятор — а он сел быстрее, чем я на диван: водителям объяснили, почему новые АКБ часто выходят из строя раньше времени
Дибров и развод без драмы: как адвокат спас телеведущего от скандала
Хотели согреть — задушили: почему виноград гибнет под тёплым укрытием
Любовь на кончике носа: почему питомец страдает от ваших поцелуев не меньше, чем вы
Оранжевое золото на вашей кухне: что умеет облепиховое масло
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.