Поза неподвижности сжигает стресс быстрее бега по лестнице

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие думают, что динамичные тренировки приносят больше пользы, чем статичные практики. Но инь-йога опровергает это представление. Она может быть даже более трансформирующей, чем сложные виньясы, ведь требует не столько движения, сколько внутреннего присутствия и умения удерживать внимание.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с йога - ковриком в спортивной форме

В чем особенность инь-йога

Эта практика сочетает принципы хатха-йоги, традиционной китайской медицины и теории меридианов. Главное отличие — позы выполняются без усилия, пассивно. Цель не в накачке мышц, а в работе с глубокими структурами: фасциями, связками, сухожилиями и суставами.

“Инь-йога — это медленный стиль, где позы удерживаются по 3–5 минут. В это время активируются энергетические точки, и при регулярной практике тело возвращается к состоянию баланса”, — отмечает Джулия Мазерати, преподаватель йоги в Garden Milano.

Энергия в движении

В китайской медицине существует представление о 71 меридиане, из которых 14 считаются главными каналами циркуляции жизненной энергии. Если поток блокируется, возникают боли и дисбаланс. Некоторые асаны напрямую воздействуют на эти точки, помогая снять напряжение и восстановить циркуляцию энергии.

Как проходят занятия

Тренировка длится около часа. Вначале — короткое сосредоточение, затем последовательность поз сидя или лежа с использованием подушек, болстеров и блоков. Разогрев не требуется: важна работа именно с глубокими тканями. Завершается всё релаксацией в Шавасане.

Польза для тела и ума

На физическом уровне инь-йога улучшает подвижность суставов, укрепляет связки и возвращает здоровую гибкость. На более тонком уровне помогает снизить стресс, обрести спокойствие и концентрацию.

Инь-йога не заменяет активные практики, а дополняет их. Она подходит практически каждому и легко вписывается в повседневную жизнь, помогая замедлиться и найти внутренний центр.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

