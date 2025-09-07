Что делать с высыпаниями во время ПМС: гайд по уходу за лицом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Во время предменструального синдрома в организме женщины происходит гормональный всплеск: уровень прогестерона растёт, а эстроген снижается. Это провоцирует усиленную работу сальных желез, воспаления, закупорку пор и появление высыпаний. У кого-то кожа становится жирной, у кого-то — чувствительной и склонной к шелушению.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главное — деликатное очищение

Забудьте об агрессивных скрабах. Во время ПМС кожа становится более уязвимой, поэтому выбирайте мягкие пенки или гели с салициловой кислотой, цинком или ниацинамидом. Они помогут контролировать высыпания, не нарушая защитный барьер.

Интенсивное увлажнение — не опция, а необходимость

Даже если кожа кажется жирной, ей всё равно нужно увлажнение. Идеально подойдут гелевые текстуры с гиалуроновой кислотой и экстрактами алоэ или огурца. Успокаивающие компоненты помогут снять раздражение и уменьшить покраснение.

Скажите «нет» новым экспериментам

Перед менструацией лучше не вводить в уход новые активные компоненты и не записываться на агрессивные процедуры. Даже любимая маска может повести себя непредсказуемо. Это время — для проверенных формул и деликатного отношения к себе.

SOS-средства и патчи — ваши лучшие друзья

Локальные средства с цинком, салициловой кислотой или маслом чайного дерева помогут быстро подсушить воспаления. А охлаждающие патчи под глаза справятся с отёками и усталым видом.

ПМС — не повод отчаиваться. Адаптируя уход под особенности этого периода, вы сможете сохранить сияние и уверенность в себе в любой день цикла.

Предменструа́льный синдро́м (ПМС), также синдром предменструального напряжения, предменструальная болезнь, циклический синдром — сложный, циклический симптомокомплекс, возникающий у некоторых женщин в предменструальные дни (за 2—10 дней до менструации) и характеризующийся психоэмоциональными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями, которые, в свою очередь, негативно сказываются на привычном для женщины образе жизни.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
