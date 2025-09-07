Смена сезонов и шок для лица: что нужно сделать срочно

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Погода меняется, и кожа первой напоминает об этом. Осенние вечера становятся прохладнее, днём ещё жарко, влажность скачет, ветер сушит — всё это сбивает естественный баланс. Результат: сухость, покраснения, шелушения и потеря сияния.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Предсвадебный уход за кожей

Главные сигналы кожи

ощущение стянутости

частые раздражения

появление мелких трещинок

тусклый цвет лица

повышенная чувствительность к температуре

Зачем нужна увлажнённая кожа

Регулярное увлажнение помогает укрепить защитный барьер, сохранить упругость, поддержать обновление клеток и защититься от внешних факторов. Плюс это комфорт и здоровый блеск каждый день.

Что должно быть в уходе

мягкий гель или пенка для умывания

дневной крем с гиалуроновой кислотой

лёгкий антиоксидантный сыворотка

питательный ночной крем

маска для интенсивного ухода раз в неделю

бальзам для губ

отдельный крем для зоны вокруг глаз

Маленькие привычки, которые работают

пей достаточно воды

ешь больше фруктов, овощей и продуктов с омега-3

используй увлажнитель воздуха в квартире

спи не меньше 7-8 часов

по возможности избегай алкоголя и сигарет

Осенью особенно важно перейти на более питательные формулы, но не забывать про очищение. Дневной крем должен быть лёгким, но достаточно насыщенным, чтобы защищать и удерживать влагу. Ночью работает богатый состав — кожа восстанавливается именно во сне.

Хороший сывороточный концентрат усиливает действие кремов, а маска для лица мгновенно возвращает свежесть. Важно помнить и про детали: контур глаз и губ — зоны, которые быстрее всего выдают усталость.

Смена ухода в межсезонье — это не каприз, а способ сохранить кожу упругой, сияющей и здоровой, даже когда за окном ветер и холод.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

