Смена сезонов и шок для лица: что нужно сделать срочно

Красота и стиль

Погода меняется, и кожа первой напоминает об этом. Осенние вечера становятся прохладнее, днём ещё жарко, влажность скачет, ветер сушит — всё это сбивает естественный баланс. Результат: сухость, покраснения, шелушения и потеря сияния.

Предсвадебный уход за кожей
Предсвадебный уход за кожей

Главные сигналы кожи

  • ощущение стянутости
  • частые раздражения
  • появление мелких трещинок
  • тусклый цвет лица
  • повышенная чувствительность к температуре

Зачем нужна увлажнённая кожа

Регулярное увлажнение помогает укрепить защитный барьер, сохранить упругость, поддержать обновление клеток и защититься от внешних факторов. Плюс это комфорт и здоровый блеск каждый день.

Что должно быть в уходе

  • мягкий гель или пенка для умывания
  • дневной крем с гиалуроновой кислотой
  • лёгкий антиоксидантный сыворотка
  • питательный ночной крем
  • маска для интенсивного ухода раз в неделю
  • бальзам для губ
  • отдельный крем для зоны вокруг глаз

Маленькие привычки, которые работают

  • пей достаточно воды
  • ешь больше фруктов, овощей и продуктов с омега-3
  • используй увлажнитель воздуха в квартире
  • спи не меньше 7-8 часов
  • по возможности избегай алкоголя и сигарет

Осенью особенно важно перейти на более питательные формулы, но не забывать про очищение. Дневной крем должен быть лёгким, но достаточно насыщенным, чтобы защищать и удерживать влагу. Ночью работает богатый состав — кожа восстанавливается именно во сне.

Хороший сывороточный концентрат усиливает действие кремов, а маска для лица мгновенно возвращает свежесть. Важно помнить и про детали: контур глаз и губ — зоны, которые быстрее всего выдают усталость.

Смена ухода в межсезонье — это не каприз, а способ сохранить кожу упругой, сияющей и здоровой, даже когда за окном ветер и холод.

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

