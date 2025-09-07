Смена сезонов и шок для лица: что нужно сделать срочно

Погода меняется, и кожа первой напоминает об этом. Осенние вечера становятся прохладнее, днём ещё жарко, влажность скачет, ветер сушит — всё это сбивает естественный баланс. Результат: сухость, покраснения, шелушения и потеря сияния.
Регулярное увлажнение помогает укрепить защитный барьер, сохранить упругость, поддержать обновление клеток и защититься от внешних факторов. Плюс это комфорт и здоровый блеск каждый день.
Осенью особенно важно перейти на более питательные формулы, но не забывать про очищение. Дневной крем должен быть лёгким, но достаточно насыщенным, чтобы защищать и удерживать влагу. Ночью работает богатый состав — кожа восстанавливается именно во сне.
Хороший сывороточный концентрат усиливает действие кремов, а маска для лица мгновенно возвращает свежесть. Важно помнить и про детали: контур глаз и губ — зоны, которые быстрее всего выдают усталость.
Смена ухода в межсезонье — это не каприз, а способ сохранить кожу упругой, сияющей и здоровой, даже когда за окном ветер и холод.
Уточнения
