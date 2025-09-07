Уход за сединой: какие шампуни, масла и средства точно нужны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Седина перестала быть символом возраста — она стала элементом стиля. Всё больше девушек сознательно выбирают пепельные оттенки, отказываясь от окрашивания в пользу естественности. Но седые волосы — это особый тип текстуры, и без правильного ухода они могут выглядеть тускло и сухо.

Женщина с седыми волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с седыми волосами

Почему седые волосы нуждаются в особом уходе?

Когда волосы теряют пигмент, они становятся более пористыми и ломкими. Кутикула теряет плотность, из-за чего локоны выглядят пушистыми, сухими и непослушными. Именно поэтому блеск и гладкость — главная цель в уходе за сединой.

Увлажнение и питание — ваш новый must-have

Используйте шампуни и маски с интенсивным увлажняющим эффектом: гиалуроновая кислота, кератин, масла камелии или арганы помогут восстановить структуру. Не забывайте про несмываемые кондиционеры и термозащиту — седина любит заботу.

Фиолетовые шампуни — не только для блондинок

Седые волосы склонны к желтизне. Фиолетовый пигмент нейтрализует нежелательные оттенки и сохраняет благородный серебристый тон. Но важно не переборщить: одного применения в неделю вполне достаточно.

Не забывайте о мягкости

Избегайте агрессивных стайлингов и шампуней с сульфатами. Вместо этого выбирайте мягкие очищающие средства и расчёски с натуральной щетиной — это поможет сохранить блеск и избежать ломкости.

Седина — это не приговор, а выбор. И если вы заботитесь о своих серебристых прядях, они могут выглядеть не хуже окрашенных — а иногда и лучше.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
