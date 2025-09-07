Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кремы с симбиотиками — косметический ответ на стресс и загрязнение

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Мир ухода за кожей больше не крутится вокруг кислот и ретинола — теперь на сцену выходят симбиотики. Этот модный ингредиент обещает не просто увлажнение или питание, а восстановление баланса микробиома. Но что это значит на деле?

Уход за кожей
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за кожей

Симбиотики: что это вообще такое?

Симбиотики — это комбинация пребиотиков (питание для полезных бактерий) и пробиотиков (сами полезные бактерии). Вместе они укрепляют защитный барьер кожи, уменьшают воспаления, улучшают текстуру и борются с покраснениями.

Это как йогурт, но для лица.

Зачем коже микробиом?

На поверхности кожи живёт целая армия микроорганизмов, которые защищают нас от раздражений, высыпаний и преждевременного старения. Но стрессы, агрессивный уход, пилинги и антибиотики нарушают этот хрупкий баланс.

Симбиотики в кремах помогают восстановить естественный щит кожи — особенно это важно для:

  1. чувствительной кожи;
  2. склонной к акне;
  3. кожи после пилингов или ретинола.

Кому подойдёт крем с симбиотиками?

  • Тем, кто чувствует жжение и стянутость после умывания.
  • Тем, кто использует агрессивные активы (кислоты, ретиноиды).
  • Тем, кто ищет мягкий, но эффективный уход без риска раздражения.

Важно: ищите в составе такие компоненты, как Lactobacillus Ferment, Bifida Ferment Lysate, Inulin, Fructooligosaccharides.

Симбиотики — это не маркетинговый трюк, а наука, работающая в интересах вашей кожи. Если вы мечтаете о сиянии без покраснений и шелушения — этот ингредиент точно стоит попробовать.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
