Ретинол и кислоты: какую концентрацию можно использовать без вреда

Вы купили сыворотку с кислотами и ждёте вау-эффект? Он может наступить… в виде раздражения. А всё из-за незнания концентрации активных компонентов. В мире умной косметики процентное содержание — это не просто цифра, это ваш бьюти-гид.
Активное вещество — это компонент, ради которого вы и покупаете продукт. Это может быть:
Но между «есть в составе» и «работает» — целая пропасть. Только определённый процент вещества способен проникнуть в кожу и дать обещанный результат.
Многие ошибочно думают, что чем выше процент — тем круче. Но:
Важно помнить: агрессивные концентрации не усиливают эффект, а увеличивают риск повреждения кожного барьера.
Если вы новичок — ищите продукты с пометкой «низкая концентрация» или «подходит для чувствительной кожи». Адаптируйте уход постепенно: начните с меньших дозировок и увеличивайте по мере привыкания кожи.
Совет: читайте состав и консультируйтесь с дерматологом — особенно если используете несколько активов одновременно.
Понимание процентного содержания активов — это первый шаг к эффективному и безопасному уходу. Красота — в балансе, а не в экстремальных цифрах на этикетке.
Уточнения
Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.
