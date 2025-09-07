Ретинол и кислоты: какую концентрацию можно использовать без вреда

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы купили сыворотку с кислотами и ждёте вау-эффект? Он может наступить… в виде раздражения. А всё из-за незнания концентрации активных компонентов. В мире умной косметики процентное содержание — это не просто цифра, это ваш бьюти-гид.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Что такое актив и почему важен его процент?

Активное вещество — это компонент, ради которого вы и покупаете продукт. Это может быть:

Ретинол

Салициловая кислота

Ниацинамид

Витамин С

Пептиды

Но между «есть в составе» и «работает» — целая пропасть. Только определённый процент вещества способен проникнуть в кожу и дать обещанный результат.

Больше — не значит лучше

Многие ошибочно думают, что чем выше процент — тем круче. Но:

2% салициловой кислоты — это максимум для ежедневного ухода, выше — уже медицинский пилинг. 1% ретинола — подходит далеко не всем, особенно новичкам. 20% витамина С — может вызывать жжение и покраснение, особенно при чувствительной коже.

Важно помнить: агрессивные концентрации не усиливают эффект, а увеличивают риск повреждения кожного барьера.

Какой процент подходит вам?

Если вы новичок — ищите продукты с пометкой «низкая концентрация» или «подходит для чувствительной кожи». Адаптируйте уход постепенно: начните с меньших дозировок и увеличивайте по мере привыкания кожи.

Совет: читайте состав и консультируйтесь с дерматологом — особенно если используете несколько активов одновременно.

Понимание процентного содержания активов — это первый шаг к эффективному и безопасному уходу. Красота — в балансе, а не в экстремальных цифрах на этикетке.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

