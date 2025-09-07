Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Убийца урожая прячется в сердцевине: свекла гниёт из-за ошибки, которую совершают почти все
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Кремы с симбиотиками — косметический ответ на стресс и загрязнение
Кала-Тоннарелла-дель-Уццо: 190 футов этого пляжа сделали его одним из лучших в Италии
Сильная спина — невидимый фундамент тела: упражнения, о которых забывают
Космическая карликовая галактика вырывается на свободу и меняет правила эволюции космоса
Самая главная ошибка: Александр Васильев научил женщин торговаться на рынках
Как избавиться от плесени на шторах быстро и экологично: ответ лежит у вас на кухне
Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение

Ретинол и кислоты: какую концентрацию можно использовать без вреда

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Вы купили сыворотку с кислотами и ждёте вау-эффект? Он может наступить… в виде раздражения. А всё из-за незнания концентрации активных компонентов. В мире умной косметики процентное содержание — это не просто цифра, это ваш бьюти-гид.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Что такое актив и почему важен его процент?

Активное вещество — это компонент, ради которого вы и покупаете продукт. Это может быть:

  • Ретинол
  • Салициловая кислота
  • Ниацинамид
  • Витамин С
  • Пептиды

Но между «есть в составе» и «работает» — целая пропасть. Только определённый процент вещества способен проникнуть в кожу и дать обещанный результат.

Больше — не значит лучше

Многие ошибочно думают, что чем выше процент — тем круче. Но:

  1. 2% салициловой кислоты — это максимум для ежедневного ухода, выше — уже медицинский пилинг.
  2. 1% ретинола — подходит далеко не всем, особенно новичкам.
  3. 20% витамина С — может вызывать жжение и покраснение, особенно при чувствительной коже.

Важно помнить: агрессивные концентрации не усиливают эффект, а увеличивают риск повреждения кожного барьера.

Какой процент подходит вам?

Если вы новичок — ищите продукты с пометкой «низкая концентрация» или «подходит для чувствительной кожи». Адаптируйте уход постепенно: начните с меньших дозировок и увеличивайте по мере привыкания кожи.

Совет: читайте состав и консультируйтесь с дерматологом — особенно если используете несколько активов одновременно.

Понимание процентного содержания активов — это первый шаг к эффективному и безопасному уходу. Красота — в балансе, а не в экстремальных цифрах на этикетке.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Как избавиться от плесени на шторах быстро и экологично: ответ лежит у вас на кухне
Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение
Лидеры по пенсионным выплатам: где в России можно получать от 38 тысяч ежемесячно
Вдохни и похудей: минус 3 килограмма без спорта — техники, которые заменяют тренажёрный зал
Вместо муки: этот секретный ингредиент сделает ваш соус идеально густым
Город над облаками: Энна открывает Сицилию с ракурсов, которых нет больше нигде
Читать обязательно: Татьяна Брухунова назвала 8 книг, которые украсят вашу осень
Алмазный дефект внезапно оживает и меняет свет навсегда — что же скрывает этот квантовый трюк
Ретинол и кислоты: какую концентрацию можно использовать без вреда
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.