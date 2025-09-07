Румяна в новой зоне: забудьте про скулы — тренд 2025 вас удивит

Ещё недавно мы наносили румяна исключительно на яблочки щёк или скулы. Сегодня всё изменилось: модные визажисты советуют добавить немного цвета на лоб. Да, вы не ослышались. «Горящий» лоб — это техника, при которой румяна растушёвываются в центре или по верхней линии лба, создавая эффект внутреннего жара, здоровья и лёгкой небрежности.

Откуда пришёл тренд?

Идея родом с TikTok и fashion-съёмок, где акценты становятся всё более игривыми и нестандартными. Горящий лоб напоминает нам о том, как выглядит кожа после активной прогулки или лёгкого загара — слегка розовая, тёплая, живая. Это стиль «поцелованное солнцем» в новом исполнении.

Кому подходит и как наносить

Такой приём подходит почти всем, особенно если:

У вас светлая или нейтральная кожа; Вы хотите визуально сузить лоб; Стремитесь к эффекту baby face.

Лучше всего использовать кремовые или жидкие румяна тёплых розовых или персиковых оттенков. Наносите их пальцами или пушистой кистью на центр лба и растушёвывайте к вискам. Важно — не переусердствовать, иначе получится эффект «перегрева».

Ошибки новичков

Слишком много продукта. Использование холодных оттенков. Отсутствие баланса: если вы акцентируете лоб, не перегружайте щёки.

Горящий лоб — это не прихоть, а новый инструмент, чтобы выглядеть свежее и моложе. Он идеально вписывается в тренд на натуральность и «здоровую кожу» в макияже.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.

