Румяна в новой зоне: забудьте про скулы — тренд 2025 вас удивит

Ещё недавно мы наносили румяна исключительно на яблочки щёк или скулы. Сегодня всё изменилось: модные визажисты советуют добавить немного цвета на лоб. Да, вы не ослышались. «Горящий» лоб — это техника, при которой румяна растушёвываются в центре или по верхней линии лба, создавая эффект внутреннего жара, здоровья и лёгкой небрежности.
Идея родом с TikTok и fashion-съёмок, где акценты становятся всё более игривыми и нестандартными. Горящий лоб напоминает нам о том, как выглядит кожа после активной прогулки или лёгкого загара — слегка розовая, тёплая, живая. Это стиль «поцелованное солнцем» в новом исполнении.
Такой приём подходит почти всем, особенно если:
Лучше всего использовать кремовые или жидкие румяна тёплых розовых или персиковых оттенков. Наносите их пальцами или пушистой кистью на центр лба и растушёвывайте к вискам. Важно — не переусердствовать, иначе получится эффект «перегрева».
Горящий лоб — это не прихоть, а новый инструмент, чтобы выглядеть свежее и моложе. Он идеально вписывается в тренд на натуральность и «здоровую кожу» в макияже.
Уточнения
Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.
Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.