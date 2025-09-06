Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные нашли природный выключатель ожирения: этот белок заставляет жир исчезать без диет
Дома сложатся, как карточные домики: Миссури в зоне риска землетрясения
Эти упражнения делают плечи шире, суставы крепче, а спину ровнее — проверьте сами
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Не хочу искушать судьбу: Юрий Лоза вспомнил о случае, после которого возненавидел телелотереи
Диван как новый за 5 минут: секрет чистки, который должна знать каждая хозяйка
Без паники: как изменяется грудь после родов и когда пора к хирургу
Всё включено по-владивостокски: во сколько обойдётся день отдыха
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам

Похудение без усилий: чем массаж может заменить спорт, а чем — точно нет

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, что это мечта — лежишь, расслабляешься, а сантиметры исчезают. Рынок бьюти-услуг предлагает десятки видов массажа: от лимфодренажного до вакуумного, обещая стройность без спортзала. Но что на самом деле происходит с телом?

Лимфодренажный массаж
Фото: https://sun9-13.userapi.com/impg/OO_odO7egebDCmf3-GCPiCtiX3cXNbN9yKpGrw/riJF6l2vDWY.jpg?size=604x402&quality=95&sign=b0ef0479e721302c15d757d4bb6df14a&type=album
Лимфодренажный массаж

Что делает массаж с телом

Массаж ускоряет лимфоток, улучшает кровообращение и может снижать отёчность, что визуально уменьшает объёмы. Особенно это заметно при курсовом лимфодренажном или антицеллюлитном массаже. Кожа становится более упругой, контуры тела — чётче.

Но! Удаляется не жир, а лишняя жидкость. Жировые клетки никуда не исчезают, если вы не контролируете питание и не создаёте дефицит калорий.

Что можно ожидать без тренировок

Если вы надеетесь сбросить 5–10 кг, не меняя образ жизни, массаж — не волшебная палочка. Без дефицита калорий и двигательной активности массаж лишь дополнение к работе над телом, но не замена.

Однако у массажа есть свои плюсы:

  1. снимает мышечное напряжение;
  2. активизирует обмен веществ;
  3. помогает при задержке жидкости;
  4. визуально подтягивает силуэт.

Лучшие комбинации для результата

Идеальный сценарий: сбалансированное питание + массаж 2 раза в неделю + хотя бы лёгкая активность (ходьба, йога).

Что не работает: сладкое, лежачий образ жизни и вера в то, что ручной массаж заменит тренировку.

Можно ли похудеть без спорта, но с массажем? Да, но не так, как вы думаете. Массаж работает, но только как часть комплексного ухода, а не замена спорта или диеты.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Новости спорта
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Диван как новый за 5 минут: секрет чистки, который должна знать каждая хозяйка
Без паники: как изменяется грудь после родов и когда пора к хирургу
Всё включено по-владивостокски: во сколько обойдётся день отдыха
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Динозавров держал в страхе: археологи раскопали останки крокодила-мясника
Зачем садоводы складывают листья в кучи: хитрость с большим эффектом
Советские водители против гололёда: секрет, который заменял зимние покрышки
Почему кошки поворачиваются к вам задом — и что это означает для вашего общения
Тренер раскрыл главную ошибку 9 из 10 женщин, мешающую им похудеть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.