Похудение без усилий: чем массаж может заменить спорт, а чем — точно нет

Кажется, что это мечта — лежишь, расслабляешься, а сантиметры исчезают. Рынок бьюти-услуг предлагает десятки видов массажа: от лимфодренажного до вакуумного, обещая стройность без спортзала. Но что на самом деле происходит с телом?

Что делает массаж с телом

Массаж ускоряет лимфоток, улучшает кровообращение и может снижать отёчность, что визуально уменьшает объёмы. Особенно это заметно при курсовом лимфодренажном или антицеллюлитном массаже. Кожа становится более упругой, контуры тела — чётче.

Но! Удаляется не жир, а лишняя жидкость. Жировые клетки никуда не исчезают, если вы не контролируете питание и не создаёте дефицит калорий.

Что можно ожидать без тренировок

Если вы надеетесь сбросить 5–10 кг, не меняя образ жизни, массаж — не волшебная палочка. Без дефицита калорий и двигательной активности массаж лишь дополнение к работе над телом, но не замена.

Однако у массажа есть свои плюсы:

снимает мышечное напряжение; активизирует обмен веществ; помогает при задержке жидкости; визуально подтягивает силуэт.

Лучшие комбинации для результата

Идеальный сценарий: сбалансированное питание + массаж 2 раза в неделю + хотя бы лёгкая активность (ходьба, йога).

Что не работает: сладкое, лежачий образ жизни и вера в то, что ручной массаж заменит тренировку.

Можно ли похудеть без спорта, но с массажем? Да, но не так, как вы думаете. Массаж работает, но только как часть комплексного ухода, а не замена спорта или диеты.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

