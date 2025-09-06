Психокосметика — новое направление в бьюти-индустрии, которое объединяет психологию и уход

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Вы наверняка замечали, как любимый крем способен не только смягчить кожу, но и улучшить настроение. Именно эту связь эмоций и косметических средств изучает психокосметика — направление на стыке дерматологии, нейробиологии и психологии. Её задача — не просто ухаживать за кожей, а вызывать положительные эмоции через текстуры, ароматы и ощущения.

Девушка умывается пенкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка умывается пенкой

Как это работает: наука и нейроны

Кожа напрямую связана с нервной системой. Стимуляция рецепторов, например, ароматами эфирных масел или текстурой крема, может активировать определённые зоны мозга, отвечающие за удовольствие и спокойствие. Это работает так же, как любимая музыка или тёплая ванна после тяжёлого дня.

Что входит в состав психокосметики?

  • Адаптогены (например, родиола или ашваганда), снижающие стресс.
  • Эфирные масла: лаванда, иланг-иланг, бергамот — для релаксации.
  • Пептиды и экстракты, воздействующие на уровень кортизола.
  • Увлажняющие текстуры, вызывающие эффект «утешения» кожи.

Важно: психокосметика не заменяет терапию, но может стать её деликатным дополнением.

Подходит ли она вам?

Если вы замечаете, что стресс отражается на коже — появляется сухость, раздражение, тусклый цвет лица — психокосметика может быть тем самым помощником. Она не лечит депрессию, но создаёт ощущение заботы и безопасности. А это уже немало.

Психокосметика — это не волшебство, а наука о том, как кожа и психика взаимодействуют. Приятные ароматы, мягкие текстуры и ощущение «ритуала» — всё это способ вернуть себе баланс и уверенность.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
