Волосы стареют быстрее паспорта: скрытые враги молодости локонов

Густые и блестящие волосы — это символ здоровья и молодости. Но с возрастом локоны постепенно теряют силу, становятся тоньше и начинают выпадать. Именно волосы порой выдают реальный возраст раньше кожи. Хорошая новость: этот процесс можно замедлить.

Почему волосы стареют

На состояние локонов влияют несколько факторов:

Генетика. Если у родителей были проблемы с волосами, риск их раннего старения выше.

Внешние воздействия. Ультрафиолет, загрязнение воздуха, резкие перепады температур истончают волосы и делают их ломкими.

Метаболизм. С годами обмен веществ замедляется, и волосы получают питательные вещества в последнюю очередь.

Все эти причины одинаково важны, и игнорировать их нельзя.

Роль питания

Организм распределяет ресурсы по приоритетам. Волосы — "в хвосте очереди", поэтому любое питание с дефицитом отражается именно на них.

Чтобы сохранить силу и блеск, в рационе должны быть:

Белки: яйца, рыба, мясо, бобовые.

Жирные кислоты: лосось, тунец, льняное масло, авокадо.

Витамины и минералы: морковь и шпинат (A), орехи и злаки (B7), цитрусовые и ягоды (C), мясо и семена (железо, цинк).

Уход против старения

Особых секретов нет — только системный уход:

мягкие шампуни без сульфатов и парабенов;

кондиционер после каждого мытья;

минимальное использование фена и утюжка (с обязательной термозащитой);

регулярные салонные процедуры для восстановления структуры.

Дополнительные меры

Чтобы замедлить старение волос, важно заботиться о себе в целом:

проверять здоровье и вовремя корректировать дефициты;

снижать стресс или находить способы его компенсации;

по согласованию с врачом принимать витаминно-минеральные комплексы.

Красота волос напрямую связана с образом жизни. Чем раньше начать заботиться о них, тем дольше они будут радовать объемом, блеском и здоровьем.

