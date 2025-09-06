Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французский парадокс: страна тратит больше, чем зарабатывает
Хотели зелёную изгородь, а получили жёлтые пеньки: ошибка в поливе стоит дорого
Стать сильнее 30-летних после 50 — реально: эти упражнения бросают вызов возрасту
Испанская тоска: Лазарева** назвала главную причину своей усталости от жизни за границей
Музыка превращает дорогу в лекарство: укачивание отступает без таблеток
Тени древних империй тянутся сквозь тысячелетия: эти памятники пережили время и войны
Незаметные убийцы под крышей: 10 привычных вещей, которые способны превратить квартиру в пепелище
Лифтинг без хирурга: пять трюков, которые меняют форму глаз за минуты
Особенно популярны: российские игрушки теснят зарубежные аналоги

Волосы стареют быстрее паспорта: скрытые враги молодости локонов

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Густые и блестящие волосы — это символ здоровья и молодости. Но с возрастом локоны постепенно теряют силу, становятся тоньше и начинают выпадать. Именно волосы порой выдают реальный возраст раньше кожи. Хорошая новость: этот процесс можно замедлить.

Эстетическая коллекция натуральных масел для ухода за волосами
Фото: Создано ИИ (DALL·E 3 от OpenAI) is licensed under Бесплатно для коммерческого использования (лицензия OpenAI)
Эстетическая коллекция натуральных масел для ухода за волосами

Почему волосы стареют

На состояние локонов влияют несколько факторов:

  • Генетика. Если у родителей были проблемы с волосами, риск их раннего старения выше.
  • Внешние воздействия. Ультрафиолет, загрязнение воздуха, резкие перепады температур истончают волосы и делают их ломкими.
  • Метаболизм. С годами обмен веществ замедляется, и волосы получают питательные вещества в последнюю очередь.

Все эти причины одинаково важны, и игнорировать их нельзя.

Роль питания

Организм распределяет ресурсы по приоритетам. Волосы — "в хвосте очереди", поэтому любое питание с дефицитом отражается именно на них.

Чтобы сохранить силу и блеск, в рационе должны быть:

  • Белки: яйца, рыба, мясо, бобовые.
  • Жирные кислоты: лосось, тунец, льняное масло, авокадо.
  • Витамины и минералы: морковь и шпинат (A), орехи и злаки (B7), цитрусовые и ягоды (C), мясо и семена (железо, цинк).

Уход против старения

Особых секретов нет — только системный уход:

  • мягкие шампуни без сульфатов и парабенов;
  • кондиционер после каждого мытья;
  • минимальное использование фена и утюжка (с обязательной термозащитой);
  • регулярные салонные процедуры для восстановления структуры.

Дополнительные меры

Чтобы замедлить старение волос, важно заботиться о себе в целом:

  • проверять здоровье и вовремя корректировать дефициты;
  • снижать стресс или находить способы его компенсации;
  • по согласованию с врачом принимать витаминно-минеральные комплексы.

Красота волос напрямую связана с образом жизни. Чем раньше начать заботиться о них, тем дольше они будут радовать объемом, блеском и здоровьем.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Красота и стиль
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Недвижимость
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой
Незаметные убийцы под крышей: 10 привычных вещей, которые способны превратить квартиру в пепелище
Лифтинг без хирурга: пять трюков, которые меняют форму глаз за минуты
Особенно популярны: российские игрушки теснят зарубежные аналоги
Какой штраф ждёт водителя без прав или СТС: наказание за отсутствие документов иногда меньше, чем за их передачу другу
Развод Бузовой: что разрушило брак звезды и как она нашла новую формулу счастья
Коричневые яйца полезнее? Правда, которую игнорируют покупатели
Кошки замечают то, что человеку недоступно: тайна, которая пугает хозяев
50 миллионов лет эволюции — в теле одного кита: такое учёные видят впервые
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.