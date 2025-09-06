Волосы стареют быстрее паспорта: скрытые враги молодости локонов

Густые и блестящие волосы — это символ здоровья и молодости. Но с возрастом локоны постепенно теряют силу, становятся тоньше и начинают выпадать. Именно волосы порой выдают реальный возраст раньше кожи. Хорошая новость: этот процесс можно замедлить.
Фото: Создано ИИ (DALL·E 3 от OpenAI) is licensed under Бесплатно для коммерческого использования (лицензия OpenAI)
Эстетическая коллекция натуральных масел для ухода за волосами
Почему волосы стареют
На состояние локонов влияют несколько факторов:
Генетика. Если у родителей были проблемы с волосами, риск их раннего старения выше.
Внешние воздействия. Ультрафиолет, загрязнение воздуха, резкие перепады температур истончают волосы и делают их ломкими.
Метаболизм. С годами обмен веществ замедляется, и волосы получают питательные вещества в последнюю очередь.
Все эти причины одинаково важны, и игнорировать их нельзя.
Роль питания
Организм распределяет ресурсы по приоритетам. Волосы — "в хвосте очереди", поэтому любое питание с дефицитом отражается именно на них.
Чтобы сохранить силу и блеск, в рационе должны быть: