Лифтинг без хирурга: пять трюков, которые меняют форму глаз за минуты

2:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нависшее веко — особенность, знакомая многим. Оно может зрительно утяжелять взгляд, делая лицо строже и глаза меньше. Но с помощью макияжа легко "раскрыть" глаза и добавить образу свежести. Несколько простых техник помогают скорректировать форму века и сделать взгляд более выразительным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Глянцевые губы с контуром в стиле 90-х

Лифтинг-растушёвка теней

Тёмные оттенки важно наносить не прямо в складку, а чуть выше. Такой приём создаёт иллюзию приподнятого века и открытого взгляда. Светлые тени под бровью и во внутреннем уголке "освещают" глаза. Мягкая растушёвка помогает добиться плавного перехода и лёгкого лифтинг-эффекта. Подходит и для дневного, и для вечернего макияжа.

Стрелка с приподнятым хвостиком

Широкие линии могут утяжелить взгляд. Гораздо лучше работает тонкая стрелка, слегка вытянутая по диагонали. Начинать её стоит от середины века, максимально близко к ресницам. Для лёгкого образа подойдёт карандаш или тени, а для вечернего выхода — подводка. Такой приём "распахивает" глаза, особенно если дополнить его прокрашиванием межресничного пространства.

Акцент на нижние ресницы

Лёгкое выделение нижнего века помогает уравновесить макияж и отвлечь внимание от нависшего. Тени натуральных оттенков создают глубину взгляда, а тонкий слой туши на нижних ресницах добавляет аккуратности. Главное — избегать сильного затемнения, чтобы глаза не казались глубже посаженными.

Брови с эффектом лифтинга

Брови играют ключевую роль при макияже глаз. Их форма должна стремиться вверх, чтобы зрительно приподнимать взгляд. Для этого используется фиксирующий гель: волоски укладываются диагонально, создавая эффект лифтинга. Важно не утяжелять брови слишком тёмным цветом, чтобы акцент оставался на глазах.

Хайлайт в правильных зонах

Немного сияния в стратегических точках творит чудеса. Лёгкий хайлайтер под бровью, во внутреннем уголке и в центре подвижного века придаёт глазам свежесть и глубину. Лучше выбирать сатиновые текстуры — они смотрятся естественно и не подчёркивают морщинки.

Эти приёмы просты, но именно они позволяют превратить нависшее веко из проблемы в изюминку образа.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

