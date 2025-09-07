Секретный приём для объёма волос: нужно всего лишь поменять направление

Многие привычные приёмы укладки работают против объёма и только усиливают проблему. Объём у корней исчезает не из-за структуры волос, а из-за неправильных ритуалов ухода и сушки.

Ошибки, которые "убивают" объём

Сушка феном сверху вниз: поток воздуха прижимает волосы к голове.

Расчёсывание мокрых прядей: влажные волосы слишком уязвимы, из-за этого они растягиваются и ломаются.

Нанесение стайлинга по всей длине: средства утяжеляют волосы и они быстрее теряют форму.

Как сушить правильно

Для создания стойкого объёма нужно поменять угол — наклонить голову вперёд и направлять поток фена снизу вверх. Такой способ поднимает корни, и эффект "пышности" держится дольше.

Что делать вместо привычных действий

После мытья волосы промакивать полотенцем из микрофибры, а не тереть.

Несмываемый уход наносить на кончики, чтобы защитить их от сечения.

Мусс или пенку использовать только у корней.

Как сохранить укладку на следующий день

Перед сном можно собрать волосы в мягкий хвост на макушке с помощью шелковой резинки. Утром достаточно распустить пряди и слегка взбить их пальцами — объём вернётся без дополнительных усилий.

Альтернатива ежедневному мытью

Частое мытьё головы лишает волосы естественной защиты. На второй день стоит использовать сухой шампунь. Домашний вариант: кукурузный крахмал с какао-порошком для тёмных волос или с измельчённым розмарином для светлых. Смесь наносят кистью на корни и распределяют, чтобы убрать излишки жира.

