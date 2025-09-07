Тайный враг блеска: 3 фактора, которые убивают молодость волос

С возрастом волосы теряют блеск, становятся тоньше и начинают выпадать, выдавая настоящий возраст даже при безупречной коже. Этот процесс неизбежен, но его можно замедлить с помощью комплексного ухода и правильных привычек.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка расчесывает волосы

Основные причины старения волос

На состояние волос влияют сразу несколько факторов:

генетика — наследственность определяет, когда проявятся первые проблемы;

внешняя среда — ультрафиолет, резкие перепады температур и загрязнённый воздух приводят к обезвоживанию и ломкости;

метаболизм — с возрастом замедляется обмен веществ, и волосы получают меньше питательных веществ.

Роль питания

При ухудшении состояния волос в первую очередь проверяют уровень витаминов и минералов: организм распределяет питательные вещества по остаточному принципу.

Для здоровья локонов особенно важны:

белки (мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи) — источник кератина;

жирные кислоты (лосось, тунец, льняное и оливковое масло, авокадо) — укрепляют волосы и поддерживают работу организма;

витамины:

A (морковь, шпинат, батат) — поддерживает увлажнённость волос;

группа B (злаки, орехи, яйца) — стимулирует рост;

C (цитрусовые, ягоды, перец) — способствует синтезу коллагена;

железо и цинк (мясо, молочные продукты, семена) — ускоряют рост волос.

Уход против старения

использовать мягкие шампуни без агрессивных сульфатов, при жирной коже головы можно чередовать сульфатные;

после каждого мытья наносить кондиционер для увлажнения и снижения ломкости;

ограничить применение фена, утюжка и плоек, обязательно использовать средства термозащиты;

время от времени проходить салонные процедуры, подобранные специалистом.

Дополнительные меры

принимать витаминные комплексы только по назначению врача;

снижать уровень стресса с помощью отдыха, физической активности и хобби;

регулярно проходить обследования, чтобы вовремя выявлять проблемы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

