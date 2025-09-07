Тайный враг блеска: 3 фактора, которые убивают молодость волос

С возрастом волосы теряют блеск, становятся тоньше и начинают выпадать, выдавая настоящий возраст даже при безупречной коже. Этот процесс неизбежен, но его можно замедлить с помощью комплексного ухода и правильных привычек.
На состояние волос влияют сразу несколько факторов:
генетика — наследственность определяет, когда проявятся первые проблемы;
внешняя среда — ультрафиолет, резкие перепады температур и загрязнённый воздух приводят к обезвоживанию и ломкости;
метаболизм — с возрастом замедляется обмен веществ, и волосы получают меньше питательных веществ.
При ухудшении состояния волос в первую очередь проверяют уровень витаминов и минералов: организм распределяет питательные вещества по остаточному принципу.
Для здоровья локонов особенно важны:
белки (мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи) — источник кератина;
жирные кислоты (лосось, тунец, льняное и оливковое масло, авокадо) — укрепляют волосы и поддерживают работу организма;
витамины:
железо и цинк (мясо, молочные продукты, семена) — ускоряют рост волос.
использовать мягкие шампуни без агрессивных сульфатов, при жирной коже головы можно чередовать сульфатные;
после каждого мытья наносить кондиционер для увлажнения и снижения ломкости;
ограничить применение фена, утюжка и плоек, обязательно использовать средства термозащиты;
время от времени проходить салонные процедуры, подобранные специалистом.
принимать витаминные комплексы только по назначению врача;
снижать уровень стресса с помощью отдыха, физической активности и хобби;
регулярно проходить обследования, чтобы вовремя выявлять проблемы.
Уточнения
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.