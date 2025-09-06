Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию

Красить ногти лаком или покрывать гелем давно стало привычным делом. Но в 2025 году внимание привлёк новый бьюти-тренд — nail perfumes. Это не привычные масла или кремы, а настоящие парфюмы для ногтей, которые создают эффект ухоженности и дополняют образ особым штрихом.
Ароматы для ногтей выглядят как обычные покрытия, но их формула дополнена эссенциями. При нанесении создаётся не только красивый финиш, но и лёгкий аромат, который держится несколько часов.
Ароматы наносятся так же, как обычное верхнее покрытие. Их можно комбинировать с любым цветом лака или использовать соло. Чаще всего это прозрачные или слегка тонированные продукты, которые подчёркивают натуральный блеск ногтей.
На конкурсе бьюти-продуктов в 2025 году был назван фаворит среди nail perfumes. Победителем стал вариант с нежными цветочно-фруктовыми нотами, в котором соединились жасмин, цитрус и лёгкая древесная база. Такой состав делает аромат универсальным: он одинаково органично смотрится в офисе, на свидании или на вечеринке.
Мир бьюти всё больше уходит в сторону персонализации и миксования привычных категорий. И парфюм для ногтей — яркий пример того, как уход и аромат объединяются в одном продукте. Судя по интересу индустрии, этот тренд явно задержится надолго.
Уточнения
