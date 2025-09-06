Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Красить ногти лаком или покрывать гелем давно стало привычным делом. Но в 2025 году внимание привлёк новый бьюти-тренд — nail perfumes. Это не привычные масла или кремы, а настоящие парфюмы для ногтей, которые создают эффект ухоженности и дополняют образ особым штрихом.

Натуральные дизайны маникюра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральные дизайны маникюра

Ароматы для ногтей выглядят как обычные покрытия, но их формула дополнена эссенциями. При нанесении создаётся не только красивый финиш, но и лёгкий аромат, который держится несколько часов.

Зачем нужны парфюмы для ногтей

  • Они помогают убрать запахи после бытовых дел — например, после готовки или уборки.
  • Делают ритуал маникюра более приятным и "люксовым".
  • Работают как аксессуар — как будто маникюр получает "ароматный" акцент.

Как использовать

Ароматы наносятся так же, как обычное верхнее покрытие. Их можно комбинировать с любым цветом лака или использовать соло. Чаще всего это прозрачные или слегка тонированные продукты, которые подчёркивают натуральный блеск ногтей.

Лучший аромат 2025 года

На конкурсе бьюти-продуктов в 2025 году был назван фаворит среди nail perfumes. Победителем стал вариант с нежными цветочно-фруктовыми нотами, в котором соединились жасмин, цитрус и лёгкая древесная база. Такой состав делает аромат универсальным: он одинаково органично смотрится в офисе, на свидании или на вечеринке.

Почему это тренд будущего

Мир бьюти всё больше уходит в сторону персонализации и миксования привычных категорий. И парфюм для ногтей — яркий пример того, как уход и аромат объединяются в одном продукте. Судя по интересу индустрии, этот тренд явно задержится надолго.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
