Волосы становятся тоньше? На тарелке скрыт главный заговор против шевелюры

Тонкие волосы могут быть не только наследственной особенностью, но и сигналом о том, что организму чего-то не хватает. Часто в роли скрытого "виновника" выступает дефицит витаминов и минералов.
Для роста и плотности волос важна работа волосяных фолликулов. Когда в организме недостаточно питательных веществ, они переходят в "спящий" режим, что приводит к замедлению роста и истончению волос.
Особое значение имеют витамины группы B — они отвечают за питание клеток и синтез белка, который формирует структуру волоса. Без достаточного количества этих веществ локоны становятся ломкими и теряют блеск.
Железо необходимо для переноса кислорода к клеткам кожи головы. Его нехватка часто приводит к выпадению волос. Цинк регулирует работу сальных желез и помогает контролировать уровень воспалений, а магний участвует в обмене веществ и поддерживает нормальное деление клеток.
Витамин D активирует рост волос, а его дефицит нередко связывают с диффузным выпадением. Витамин E защищает клетки от окислительного стресса, а витамин А участвует в синтезе кератина — главного строительного материала волоса.
Если волосы становятся тоньше, быстрее грязнятся, теряют объём и начинают ломаться, стоит проверить уровень витаминов и минералов. Иногда проблема скрыта не в шампуне или уходе, а в питании и общем состоянии организма.
Регулярное и разнообразное меню, включающее овощи, фрукты, орехи, цельнозерновые продукты и качественные белки, помогает восполнить дефицит. А при выраженных симптомах необходима консультация специалиста и, возможно, корректировка рациона с помощью добавок.
Уточнения
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
