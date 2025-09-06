Волосы становятся тоньше? На тарелке скрыт главный заговор против шевелюры

Тонкие волосы могут быть не только наследственной особенностью, но и сигналом о том, что организму чего-то не хватает. Часто в роли скрытого "виновника" выступает дефицит витаминов и минералов.

Как витамины влияют на волосы

Для роста и плотности волос важна работа волосяных фолликулов. Когда в организме недостаточно питательных веществ, они переходят в "спящий" режим, что приводит к замедлению роста и истончению волос.

Особое значение имеют витамины группы B — они отвечают за питание клеток и синтез белка, который формирует структуру волоса. Без достаточного количества этих веществ локоны становятся ломкими и теряют блеск.

Роль микроэлементов

Железо необходимо для переноса кислорода к клеткам кожи головы. Его нехватка часто приводит к выпадению волос. Цинк регулирует работу сальных желез и помогает контролировать уровень воспалений, а магний участвует в обмене веществ и поддерживает нормальное деление клеток.

Жирорастворимые помощники

Витамин D активирует рост волос, а его дефицит нередко связывают с диффузным выпадением. Витамин E защищает клетки от окислительного стресса, а витамин А участвует в синтезе кератина — главного строительного материала волоса.

Когда стоит обратить внимание

Если волосы становятся тоньше, быстрее грязнятся, теряют объём и начинают ломаться, стоит проверить уровень витаминов и минералов. Иногда проблема скрыта не в шампуне или уходе, а в питании и общем состоянии организма.

Регулярное и разнообразное меню, включающее овощи, фрукты, орехи, цельнозерновые продукты и качественные белки, помогает восполнить дефицит. А при выраженных симптомах необходима консультация специалиста и, возможно, корректировка рациона с помощью добавок.

