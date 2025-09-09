Тёмная ваниль и дикий запад: попробуйте 6 главных трендов парфюмерии осени 2025

Осень 2025 года не только принесёт с собой тёмные вечера и прохладную погоду, но и откроет новую главу в мире парфюмерии. В этом сезоне на полках магазинов появились ароматы, которые погружают в атмосферу мистики и таинственности. Они могут быть насыщенными дымными композициями, сочетать ваниль с нотами виски или цитрусовыми аккордами с пряными оттенками. Эти ароматы созданы для того, чтобы привлекать внимание и вызывать разнообразные эмоции.

Фото: https://cdnn21.img.ria.ru/images/150810/19/1508101949_0:300:5760:3540_1920x1080_80_0_0_f42229f867ab3c8051441b04b18c3877.jpg Духи

Осень всегда ассоциировалась с размышлениями и мистикой, и современные парфюмеры мастерски передают это настроение. В 2025 году они делают привычные цветочные и фруктовые композиции более глубокими и загадочными. Эксперты называют этот период "ведьмовским", что связано не только с популярностью сериала "Среда" и возвращением "Злой", но и с общим духом времени, который вдохновляет на создание уникальных ароматов.

1. Тёмная ваниль: соблазнительная и загадочная

Ваниль остаётся в тренде, но в этом сезоне она стала более многогранной. Вместо привычной сладкой ванили, теперь можно найти ароматы с дымными, пряными и кожаными оттенками. Например, представьте ваниль в сочетании с розовым перцем, пачули, амброй или горьким миндалём. Эти композиции не про сахарную сладость, а про страсть, мистику и элегантность, пишет венгерский Maire Claire.

Один из таких ароматов — Dirty Vanilla от Heretic, который объединяет ваниль, ветивер и древесные аккорды. Ещё один популярный выбор — Vanilla Sex от Тома Форда, пленяющий миндалем, сандалом и амброй. Если вы предпочитаете более лёгкие варианты, обратите внимание на Vanilla Smoke от Phlur - сладкую и дымную ваниль в лёгкой интерпретации.

2. Аромат Дикого Запада: кожа, табак и виски

Сериалы и фильмы о Диком Западе вдохновили парфюмеров на создание ароматов, которые напоминают о пыльных прериях, родео и свободе. Эти композиции выглядят изысканно и роскошно.

Среди них — Yves Saint Laurent Caban, унисекс-аромат с нотами сена, табака, бобов тонка, миндаля и карамели. Также стоит обратить внимание на Wrangler Original Perfume в стиле вестерн и Tom Ford Eau d'Ombré Leather, где кардамон и кориандр сочетаются с ванилью и кожей.

3. Пряный цитрусовый: свежий и глубокий

Летние цитрусовые ароматы осенью обретают новое звучание. К ним добавляют виски, ром и амаретто, что придаёт композиции свежий и глубокий характер. Такие ароматы напоминают о ночных клубах и создают ощущение элегантности.

Один из ярких примеров — Dark Rum от Malin + Goetz с бергамотом, сливой, ромом и ванилью. Также стоит попробовать Smokin' Gun от Borntostandout, основанный на виски и роме, или Replica On a Date от Maison Margiela с бергамотом, ликёром из чёрной смородины и игристым вином.

4. Цветы, цветущие в лунном свете: ночные цветы

Осенью на первый план выходят более тёмные и загадочные цветы, такие как тубероза, луноцвет и ночной жасмин. Эти ароматы создают чувственную и романтичную атмосферу, идеально подходящую для прохладных вечеров.

Один из таких ароматов — Perfumehead Moon Flower Extrait de Parfum, где тубероза, жасмин и лунный цветок сочетаются с пачули и мускусом. Ещё один интересный выбор — Orchid & Sandalwood at Dusk от Dossier, где элегантность орхидеи и жасмина дополняется кардамоном и ладаном.

Дом Chloé представил три новых аромата из коллекции Atelier des Fleurs Nuit d'Oranger, среди которых Orchidée de Minuit с пряно-амбровыми нотами передаёт таинственность ночных растений.

5. Янтарь: тепло осени

Травяная амбра и янтарь вновь стали популярными. Эти ароматы символизируют тепло, богатство и изысканность. Янтарные композиции могут быть сладковатыми, древесными или минеральными, но все они создают уют и обволакивающую атмосферу.

Один из популярных ароматов — Cloud от Арианы Гранде, лёгкий и сладкий амбровый парфюм, который окутывает нежностью. Ещё один интересный выбор — Heretic Nosferatu Eau de Macabre с древесно-амбровыми и свежими нотами. Если вы предпочитаете классику, обратите внимание на Prada Candy с амброй, карамелью и ванилью.

6. Сакральные ароматы: благовония и мистика

Осенью в моде ароматы с ладаном, миррой, пало санто и сандалом. Они создают мистическую атмосферу, излучают позитивную энергию и спокойствие, превращая повседневный ритуал ухода за собой в настоящее волшебство.

Один из таких ароматов — Dulce de Cuerpo от Nopalera, который воссоздаёт атмосферу древних ритуалов с помощью тёплых древесных нот и благовоний. Ещё один интересный вариант — Byredo Alto Astral, где дымный ладан гармонично сочетается с молочным мускусом и древесными аккордами.

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

