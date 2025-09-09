Солнце натворило бед: 8 косметических SOS-средств для тех, кто переусердствовал с загаром

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Солнце может улучшать настроение, но также негативно влияет на кожу, ускоряя её старение. Праздничные дни оставляют яркие воспоминания, но не всегда проходят бесследно для кожи. Пигментные пятна, морщины, сухость и повышенная чувствительность — всё это последствия ультрафиолетового излучения. Однако современные технологии и средства позволяют минимизировать этот вред.

Шелушение кожи летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шелушение кожи летом

Современные технологии и косметические продукты помогают уменьшить пигментные пятна и избавиться от шрамов. Они используют активные ингредиенты и световые технологии, которые отбеливают кожу и предотвращают появление новых пигментных пятен. Красный свет стимулирует выработку коллагена и улучшает кровообращение.

Осветляющие сыворотки — это эффективные средства для ухода за кожей. Они подавляют активность тирозиназы, фермента, отвечающего за синтез меланина. Избыточная выработка меланина может привести к появлению пигментных пятен. Средства с транексамовой кислотой особенно эффективны для лечения поствоспалительных пятен.

Первый и самый важный шаг в уходе за кожей — это защита от солнца. Используйте солнцезащитные кремы с высоким SPF, чтобы предотвратить вредное воздействие ультрафиолетовых лучей, напоминает греческий VOGUE.

  1. Маска Theraface, Therabody. Эта маска использует светодиодные технологии для улучшения состояния кожи. Она помогает уменьшить пигментные пятна, улучшить кровообращение и стимулировать выработку коллагена. Маска проста в использовании и подходит для регулярного применения.
  2. Светодиодная маска Led 2.0 Lightmax Supercharged, цвет MZ. Эта маска также использует светодиодные технологии для борьбы с пигментацией. Она помогает уменьшить пигментные пятна, улучшить текстуру кожи и стимулировать выработку коллагена. Маска имеет стильный дизайн и проста в использовании.
  3. Сыворотка от тёмных пятен Vinoperfect Brightening Dark Spot Serum, Caudalie. Эта сыворотка содержит активные ингредиенты, которые помогают уменьшить пигментные пятна. Она также улучшает текстуру кожи и делает её более сияющей. Сыворотка подходит для всех типов кожи и легко впитывается.
  4. Осветляющая сыворотка iS Clinical. Эта сыворотка содержит мощные ингредиенты, которые помогают уменьшить пигментацию и улучшить текстуру кожи. Она также стимулирует выработку коллагена и улучшает кровообращение. Сыворотка подходит для регулярного использования.
  5. Пилинг-скатка Bright Reveal Dark Spot Exfoliant Peel, L'Oréal Paris. Этот пилинг помогает удалить мёртвые клетки кожи и уменьшить пигментные пятна. Он также улучшает текстуру кожи и делает её более гладкой. Пилинг-скатка проста в использовании и подходит для регулярного применения.
  6. Микроотшелушивающий скраб Skinceuticals. Этот скраб содержит мелкие абразивные частицы, которые помогают удалить мёртвые клетки кожи и уменьшить пигментацию. Он также улучшает текстуру кожи и делает её более сияющей. Скраб подходит для всех типов кожи и может использоваться несколько раз в неделю.
  7. Увлажняющий крем с витамином С SPF 30, Rodial. Этот крем содержит витамин С, который помогает защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и уменьшить пигментацию. Он также увлажняет кожу и делает её более сияющей. Крем подходит для регулярного использования.
  8. Anthelios UVmune 400 Anti-Dark Spots Fluid SPF50+, La Roche Posay. Этот солнцезащитный крем содержит мощные фильтры, которые помогают защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Он также помогает уменьшить пигментацию и улучшить текстуру кожи. Крем подходит для регулярного использования и имеет высокую степень защиты.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
