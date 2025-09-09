Солнце натворило бед: 8 косметических SOS-средств для тех, кто переусердствовал с загаром

4:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнце может улучшать настроение, но также негативно влияет на кожу, ускоряя её старение. Праздничные дни оставляют яркие воспоминания, но не всегда проходят бесследно для кожи. Пигментные пятна, морщины, сухость и повышенная чувствительность — всё это последствия ультрафиолетового излучения. Однако современные технологии и средства позволяют минимизировать этот вред.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шелушение кожи летом

Современные технологии и косметические продукты помогают уменьшить пигментные пятна и избавиться от шрамов. Они используют активные ингредиенты и световые технологии, которые отбеливают кожу и предотвращают появление новых пигментных пятен. Красный свет стимулирует выработку коллагена и улучшает кровообращение.

Осветляющие сыворотки — это эффективные средства для ухода за кожей. Они подавляют активность тирозиназы, фермента, отвечающего за синтез меланина. Избыточная выработка меланина может привести к появлению пигментных пятен. Средства с транексамовой кислотой особенно эффективны для лечения поствоспалительных пятен.

Первый и самый важный шаг в уходе за кожей — это защита от солнца. Используйте солнцезащитные кремы с высоким SPF, чтобы предотвратить вредное воздействие ультрафиолетовых лучей, напоминает греческий VOGUE.

Маска Theraface, Therabody. Эта маска использует светодиодные технологии для улучшения состояния кожи. Она помогает уменьшить пигментные пятна, улучшить кровообращение и стимулировать выработку коллагена. Маска проста в использовании и подходит для регулярного применения. Светодиодная маска Led 2.0 Lightmax Supercharged, цвет MZ. Эта маска также использует светодиодные технологии для борьбы с пигментацией. Она помогает уменьшить пигментные пятна, улучшить текстуру кожи и стимулировать выработку коллагена. Маска имеет стильный дизайн и проста в использовании. Сыворотка от тёмных пятен Vinoperfect Brightening Dark Spot Serum, Caudalie. Эта сыворотка содержит активные ингредиенты, которые помогают уменьшить пигментные пятна. Она также улучшает текстуру кожи и делает её более сияющей. Сыворотка подходит для всех типов кожи и легко впитывается. Осветляющая сыворотка iS Clinical. Эта сыворотка содержит мощные ингредиенты, которые помогают уменьшить пигментацию и улучшить текстуру кожи. Она также стимулирует выработку коллагена и улучшает кровообращение. Сыворотка подходит для регулярного использования. Пилинг-скатка Bright Reveal Dark Spot Exfoliant Peel, L'Oréal Paris. Этот пилинг помогает удалить мёртвые клетки кожи и уменьшить пигментные пятна. Он также улучшает текстуру кожи и делает её более гладкой. Пилинг-скатка проста в использовании и подходит для регулярного применения. Микроотшелушивающий скраб Skinceuticals. Этот скраб содержит мелкие абразивные частицы, которые помогают удалить мёртвые клетки кожи и уменьшить пигментацию. Он также улучшает текстуру кожи и делает её более сияющей. Скраб подходит для всех типов кожи и может использоваться несколько раз в неделю. Увлажняющий крем с витамином С SPF 30, Rodial. Этот крем содержит витамин С, который помогает защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и уменьшить пигментацию. Он также увлажняет кожу и делает её более сияющей. Крем подходит для регулярного использования. Anthelios UVmune 400 Anti-Dark Spots Fluid SPF50+, La Roche Posay. Этот солнцезащитный крем содержит мощные фильтры, которые помогают защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Он также помогает уменьшить пигментацию и улучшить текстуру кожи. Крем подходит для регулярного использования и имеет высокую степень защиты.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.



