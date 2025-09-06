По утрам лицо отекает и пальцы теряют гибкость — организм подаёт тревожный сигнал о сбоях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Просыпаешься утром, смотришь в зеркало — и видишь, будто перед тобой другой человек. Лицо одутловатое, пальцы с трудом сгибаются, а обувь давит, словно нога выросла за ночь. Знакомо? Это сигнал, что организм пытается что-то сказать.

Девушка выполняет массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет массаж лица

Отёки — не только про эстетику, но и про здоровье. Когда жидкость задерживается в тканях, это может указывать на сбои в гормональной системе, работе лимфотока, кишечника или почек. Если отеки стали нормой, важно искать корень проблемы.

Почему появляются отёки

Организм умеет тонко регулировать водно-солевой баланс. Но сбои случаются, и тогда появляется избыточная жидкость в межклеточном пространстве. Среди причин:

  • гормональные колебания, особенно во второй фазе цикла;
  • замедленный лимфоток;
  • проблемы с кишечником и микрофлорой;
  • малоподвижный образ жизни;
  • переизбыток соли, сахара и быстрых углеводов.

Как избавиться от отёков

Чтобы победить отёки, нужен комплексный подход.

  1. Начни с кишечника
    Когда там дисбаланс или воспаление, нагрузка на лимфатическую систему растет. Поддержка пробиотиками помогает снизить воспаление и наладить стул, а вместе с этим уходит системная отечность.
  2. Поддержи лимфоток
    Лимфатическая система не имеет собственного "мотора", ей нужно движение. Контрастный душ, сухой массаж щеткой, мягкое кардио и лимфодренаж у специалистов — хорошие помощники.
  3. Проверь гормоны
    Перед менструацией отеки усиливаются из-за прогестерона. Но витамин B6, магний и контроль уровня эстрогена с пролактином могут заметно снизить выраженность симптомов.
  4. Добавь продукты с лимфодренажным эффектом
    Петрушка, сельдерей, арбуз, огурец, квашеная капуста, имбирь и лимон помогают мягко выводить жидкость и улучшать обмен. Главное — меньше соли.
  5. Спи правильно
    Сон — лучшее время для дренажа и восстановления. Минимум 7 часов, свежий воздух в комнате и удобная подушка — маленькие шаги к легкости.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
