Клетки раскрыли тайну: где на самом деле прячется причина лишнего веса

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие уверены, что после 35 лет обмен веществ резко замедляется, и похудеть становится почти невозможно. Но наука доказала обратное: метаболизм в нормальном режиме работает одинаково с 20 до 60 лет. Замедление начинается лишь после 60.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в платье в горошек

Что происходит в клетках

Наши "энергетические станции" — митохондрии. Они вырабатывают топливо для всего организма. Метаболизм распределяет эту энергию:

Анаболизм — строит новые клетки, мышцы, волосы, ногти.

Катаболизм — расходует энергию на тепло, работу сердца и другие функции.

Со временем митохондрий становится меньше, а их работа хуже. Но виноват не возраст, а образ жизни: питание "на бегу", малоподвижность и постоянный стресс.

Настоящая причина проблем с весом

После 30 лет мы начинаем терять 0,5-1% мышечной массы ежегодно. После 50 — уже до 2%. Мышцы тратят больше всего калорий, и когда их становится меньше, организм заменяет их жиром. Отсюда и впечатление "замедленного метаболизма".

Что делать

Чтобы сохранить фигуру и энергию, важно поддерживать мышцы и режим:

Питание. Сохраняй дефицит калорий, но делай упор на белок и цельные продукты. Это ускорит обмен веществ и поможет не копить жир.

Спорт. Тренируйся хотя бы 2 раза в неделю. Силовые нагрузки — ключ к росту мышц, кардио — к выносливости.

Сон и режим. 7-8 часов сна — не роскошь, а условие для снижения стресса и стабильного веса.

Маленькие шаги — большие результаты

Не нужно менять жизнь за один день. Вводи привычки постепенно: добавь тренировку, пересмотри рацион, наладь сон. Постепенность помогает закрепить результат и сделать новый образ жизни естественным.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

