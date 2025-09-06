Клетки раскрыли тайну: где на самом деле прячется причина лишнего веса

Многие уверены, что после 35 лет обмен веществ резко замедляется, и похудеть становится почти невозможно. Но наука доказала обратное: метаболизм в нормальном режиме работает одинаково с 20 до 60 лет. Замедление начинается лишь после 60.
Наши "энергетические станции" — митохондрии. Они вырабатывают топливо для всего организма. Метаболизм распределяет эту энергию:
Со временем митохондрий становится меньше, а их работа хуже. Но виноват не возраст, а образ жизни: питание "на бегу", малоподвижность и постоянный стресс.
После 30 лет мы начинаем терять 0,5-1% мышечной массы ежегодно. После 50 — уже до 2%. Мышцы тратят больше всего калорий, и когда их становится меньше, организм заменяет их жиром. Отсюда и впечатление "замедленного метаболизма".
Чтобы сохранить фигуру и энергию, важно поддерживать мышцы и режим:
Не нужно менять жизнь за один день. Вводи привычки постепенно: добавь тренировку, пересмотри рацион, наладь сон. Постепенность помогает закрепить результат и сделать новый образ жизни естественным.
