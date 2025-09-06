Волосы диктуют правила: стрижки осени меняют лицо быстрее, чем фотошоп

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Осень — лучшее время для обновления. После каникул и лета с его солнцем и морем волосы часто требуют "перезапуска". Новый сезон — отличный повод решиться на свежую стрижку или модное укладочное решение.

Женщина с пепельно-серебристыми волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с пепельно-серебристыми волосами

Каре снова в тренде

Эта форма прически никогда не выходит из моды. Осенью 2025-го каре возвращается во множестве вариантов:

  • French bob — короткий, с плотной челкой или curtain bangs, с лёгким намёком на парижский шик.
  • Long bob (lob) — до плеч, универсальный вариант для тех, кто не готов к радикальному укорочению.

Главное преимущество каре — оно подходит почти всем и легко меняется от гладкой классики до лёгкого "messy look".

Curtain bangs для мягкого образа

Заняли прочное место в списке любимых стрижек. Подойдут как к длинным волосам, так и к каре. Локоны красиво обрамляют лицо, создавая женственный и лёгкий эффект. А когда челка отрастает, она без проблем превращается в плавные слои.

Многослойность возвращается

После минималистичного one length снова в моде layers. Они придают объём и подвижность прическе. На длинных волосах слои подчёркивают волны и кудри, на средних — добавляют характер. В дуэте с окрашиванием balayage или ombré результат выглядит особенно ярко.

Хвост в стиле sleek

Гладкий низкий хвост с прямым пробором — стильный вариант для офиса и вечерних выходов. Аксессуары вроде золотых шпилек или бархатных резинок сделают его ещё изысканнее.

Естественность в центре внимания

Философия сезона: embrace your texture. Кудри, афро, мягкие волны — всё это не прячется, а подчёркивается правильным уходом. Несмываемый кондиционер и стайлинг без сульфатов помогают сохранить естественный вид и ухоженность.

Half-up с современным акцентом

Классическая "половина вверх — половина вниз" вернулась с модными деталями. Можно уложить волосы гладко с заколкой или небрежно закрепить кламмером. Идеальный вариант, если хочется быстро освежить образ в "плохой" день для волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
