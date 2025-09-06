Лосьон перед сывороткой: что это, зачем он нужен и какие ошибки чаще всего совершают

Если вы думаете, что лосьон — это просто ароматизированная вода, которую можно пропустить, то вы точно недооцениваете его силу. В современной косметологии он считается «проводником» между очищением и активными средствами. Именно лосьон создаёт ту самую «влажную подушку», на которую идеально ложится сыворотка.

Тонер для лица

Чем лосьон отличается от тоника?

Тоник часто ассоциируется с завершением очищения и восстановлением pH. Лосьон же работает глубже: он смягчает, увлажняет, помогает восстановить липидный барьер и подготавливает кожу к следующему этапу. Особенно актуален он в многоступенчатом азиатском уходе.

Что даёт лосьон вашей коже?

Увлажнение: даже самый мощный крем не поможет, если кожа обезвожена после умывания.

Повышение эффективности сыворотки: активные компоненты работают лучше на подготовленной коже.

Мягкость и сияние: регулярное использование делает кожу визуально более ухоженной.

Как правильно наносить?

Наносите лосьон на слегка влажную кожу сразу после очищения. Используйте пальцы или ватный диск, но лучше — ладони: так средство впитается глубже. Дайте коже «выпить» его — и только после этого переходите к сыворотке.

Лосьон — это не опциональный этап, а настоящая база вашего ухода. Один маленький шаг, который кардинально влияет на результат.

Лосьо́н — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью.

