Лосьон перед сывороткой: что это, зачем он нужен и какие ошибки чаще всего совершают

Если вы думаете, что лосьон — это просто ароматизированная вода, которую можно пропустить, то вы точно недооцениваете его силу. В современной косметологии он считается «проводником» между очищением и активными средствами. Именно лосьон создаёт ту самую «влажную подушку», на которую идеально ложится сыворотка.
Тоник часто ассоциируется с завершением очищения и восстановлением pH. Лосьон же работает глубже: он смягчает, увлажняет, помогает восстановить липидный барьер и подготавливает кожу к следующему этапу. Особенно актуален он в многоступенчатом азиатском уходе.
Наносите лосьон на слегка влажную кожу сразу после очищения. Используйте пальцы или ватный диск, но лучше — ладони: так средство впитается глубже. Дайте коже «выпить» его — и только после этого переходите к сыворотке.
Лосьон — это не опциональный этап, а настоящая база вашего ухода. Один маленький шаг, который кардинально влияет на результат.
Уточнения
Лосьо́н — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью.
