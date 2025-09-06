Лучшие средства от шелушения и сухости кожи лица — гид по уходу

Сухие пятна на лице могут появиться неожиданно — и испортить даже самый идеальный макияж. Причин может быть множество: от климата до неправильного ухода. Но хорошая новость в том, что большинство из них можно быстро устранить — если знать, что именно делать.
Сухие участки кожи могут появиться буквально за одну ночь. Причины — от банального обезвоживания до дерматологических заболеваний:
Не паникуйте и не трите кожу скрабом. Вот что действительно стоит сделать:
Если сухие пятна не проходят более 10 дней, зудят, шелушатся или становятся красными — лучше обратиться к специалисту. Возможно, это не просто реакция на воздух в офисе.
Чтобы кожа не напоминала наждачную бумагу, не игнорируйте базовые принципы ухода. Постоянный контакт с сухим воздухом, жёсткой водой и стрессом — повод пересмотреть ваш уход и сделать акцент на увлажнение и восстановление.
Уточнения
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
