Лучшие средства от шелушения и сухости кожи лица — гид по уходу

Сухие пятна на лице могут появиться неожиданно — и испортить даже самый идеальный макияж. Причин может быть множество: от климата до неправильного ухода. Но хорошая новость в том, что большинство из них можно быстро устранить — если знать, что именно делать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шелушение кожи летом

Откуда берутся сухие пятна?

Сухие участки кожи могут появиться буквально за одну ночь. Причины — от банального обезвоживания до дерматологических заболеваний:

Недостаток влаги — самый частый триггер. Часто встречается зимой или при агрессивном очищении.

— самый частый триггер. Часто встречается зимой или при агрессивном очищении. Аллергия или раздражение — реакция на косметику, стирку, пыльцу.

— реакция на косметику, стирку, пыльцу. Нарушение защитного барьера — если вы переборщили с кислотами или ретинолом.

— если вы переборщили с кислотами или ретинолом. Кожные заболевания — экзема, дерматит, псориаз и даже начальные формы купероза.

— экзема, дерматит, псориаз и даже начальные формы купероза. Неправильный уход — например, матирующие продукты без увлажнения.

Первая помощь коже

Не паникуйте и не трите кожу скрабом. Вот что действительно стоит сделать:

Уберите агрессивные средства — временно исключите кислотные тоники, ретиноиды и мыло.

— временно исключите кислотные тоники, ретиноиды и мыло. Добавьте увлажнение — сыворотки с гиалуроновой кислотой, глицерином и пантенолом — must-have.

— сыворотки с гиалуроновой кислотой, глицерином и пантенолом — must-have. Восстановите липидный барьер — ищите кремы с керамидами, ниацинамидом и скваланом.

— ищите кремы с керамидами, ниацинамидом и скваланом. Пейте больше воды — изнутри всё работает эффективнее.

Когда пора к дерматологу?

Если сухие пятна не проходят более 10 дней, зудят, шелушатся или становятся красными — лучше обратиться к специалисту. Возможно, это не просто реакция на воздух в офисе.

Финальные штрихи

Чтобы кожа не напоминала наждачную бумагу, не игнорируйте базовые принципы ухода. Постоянный контакт с сухим воздухом, жёсткой водой и стрессом — повод пересмотреть ваш уход и сделать акцент на увлажнение и восстановление.

