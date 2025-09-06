Лучшие средства от шелушения и сухости кожи лица — гид по уходу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Сухие пятна на лице могут появиться неожиданно — и испортить даже самый идеальный макияж. Причин может быть множество: от климата до неправильного ухода. Но хорошая новость в том, что большинство из них можно быстро устранить — если знать, что именно делать.

Шелушение кожи летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шелушение кожи летом

Откуда берутся сухие пятна?

Сухие участки кожи могут появиться буквально за одну ночь. Причины — от банального обезвоживания до дерматологических заболеваний:

  • Недостаток влаги — самый частый триггер. Часто встречается зимой или при агрессивном очищении.
  • Аллергия или раздражение — реакция на косметику, стирку, пыльцу.
  • Нарушение защитного барьера — если вы переборщили с кислотами или ретинолом.
  • Кожные заболевания — экзема, дерматит, псориаз и даже начальные формы купероза.
  • Неправильный уход — например, матирующие продукты без увлажнения.

Первая помощь коже

Не паникуйте и не трите кожу скрабом. Вот что действительно стоит сделать:

  • Уберите агрессивные средства — временно исключите кислотные тоники, ретиноиды и мыло.
  • Добавьте увлажнение — сыворотки с гиалуроновой кислотой, глицерином и пантенолом — must-have.
  • Восстановите липидный барьер — ищите кремы с керамидами, ниацинамидом и скваланом.
  • Пейте больше воды — изнутри всё работает эффективнее.

Когда пора к дерматологу?

Если сухие пятна не проходят более 10 дней, зудят, шелушатся или становятся красными — лучше обратиться к специалисту. Возможно, это не просто реакция на воздух в офисе.

Финальные штрихи

Чтобы кожа не напоминала наждачную бумагу, не игнорируйте базовые принципы ухода. Постоянный контакт с сухим воздухом, жёсткой водой и стрессом — повод пересмотреть ваш уход и сделать акцент на увлажнение и восстановление.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
