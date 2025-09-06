Омоложение без ботокса: всё, что нужно знать об антиоксидантных сыворотках

Антиоксиданты борются с вредным действием свободных радикалов — молекул, которые разрушают клетки и ускоряют старение кожи. Они накапливаются под действием солнца, загрязнённого воздуха, стресса и даже недосыпа. Антиоксидантные сыворотки — это своего рода «щит», который помогает замедлить процесс старения и вернуть коже здоровое сияние.
В составах сывороток можно встретить множество компонентов, но вот те, что действительно стоит искать:
Антиоксиданты особенно эффективны утром, до нанесения крема с SPF. Они работают в паре: сыворотка нейтрализует воздействие окружающей среды, а солнцезащитный фильтр защищает от УФ-излучения. Главное — регулярность. Эффект будет заметен через 2–4 недели при ежедневном применении.
Если у вас гиперчувствительная кожа, начинайте с низких концентраций. А при активной форме акне — проконсультируйтесь с дерматологом, так как кислоты и витамины могут усилить раздражение.
Антиоксидантные сыворотки — не чудо-эликсир, но мощный союзник в борьбе за молодость кожи. Подберите правильный состав — и вы увидите, как лицо становится свежее, ярче и упругее.
Уточнения
А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
