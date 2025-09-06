Омоложение без ботокса: всё, что нужно знать об антиоксидантных сыворотках

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Антиоксиданты борются с вредным действием свободных радикалов — молекул, которые разрушают клетки и ускоряют старение кожи. Они накапливаются под действием солнца, загрязнённого воздуха, стресса и даже недосыпа. Антиоксидантные сыворотки — это своего рода «щит», который помогает замедлить процесс старения и вернуть коже здоровое сияние.

Фото: https://www.freepik.com Сыворотка

Какие ингредиенты действительно работают?

В составах сывороток можно встретить множество компонентов, но вот те, что действительно стоит искать:

Витамин C — осветляет кожу, выравнивает тон, усиливает синтез коллагена.

— осветляет кожу, выравнивает тон, усиливает синтез коллагена. Витамин E — мощный увлажнитель и стабилизатор других антиоксидантов.

— мощный увлажнитель и стабилизатор других антиоксидантов. Феруловая кислота — усиливает действие витаминов C и E.

— усиливает действие витаминов C и E. Ресвератрол — нейтрализует окислительный стресс, особенно у возрастной кожи.

— нейтрализует окислительный стресс, особенно у возрастной кожи. Ниацинамид (B3) — уменьшает воспаления, делает кожу более плотной и гладкой.

Когда и как использовать?

Антиоксиданты особенно эффективны утром, до нанесения крема с SPF. Они работают в паре: сыворотка нейтрализует воздействие окружающей среды, а солнцезащитный фильтр защищает от УФ-излучения. Главное — регулярность. Эффект будет заметен через 2–4 недели при ежедневном применении.

Кому антиоксиданты не подойдут?

Если у вас гиперчувствительная кожа, начинайте с низких концентраций. А при активной форме акне — проконсультируйтесь с дерматологом, так как кислоты и витамины могут усилить раздражение.

Антиоксидантные сыворотки — не чудо-эликсир, но мощный союзник в борьбе за молодость кожи. Подберите правильный состав — и вы увидите, как лицо становится свежее, ярче и упругее.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

