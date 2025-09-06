Омоложение без ботокса: всё, что нужно знать об антиоксидантных сыворотках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Антиоксиданты борются с вредным действием свободных радикалов — молекул, которые разрушают клетки и ускоряют старение кожи. Они накапливаются под действием солнца, загрязнённого воздуха, стресса и даже недосыпа. Антиоксидантные сыворотки — это своего рода «щит», который помогает замедлить процесс старения и вернуть коже здоровое сияние.

Сыворотка
Фото: https://www.freepik.com
Сыворотка

Какие ингредиенты действительно работают?

В составах сывороток можно встретить множество компонентов, но вот те, что действительно стоит искать:

  • Витамин C — осветляет кожу, выравнивает тон, усиливает синтез коллагена.
  • Витамин E — мощный увлажнитель и стабилизатор других антиоксидантов.
  • Феруловая кислота — усиливает действие витаминов C и E.
  • Ресвератрол — нейтрализует окислительный стресс, особенно у возрастной кожи.
  • Ниацинамид (B3) — уменьшает воспаления, делает кожу более плотной и гладкой.

Когда и как использовать?

Антиоксиданты особенно эффективны утром, до нанесения крема с SPF. Они работают в паре: сыворотка нейтрализует воздействие окружающей среды, а солнцезащитный фильтр защищает от УФ-излучения. Главное — регулярность. Эффект будет заметен через 2–4 недели при ежедневном применении.

Кому антиоксиданты не подойдут?

Если у вас гиперчувствительная кожа, начинайте с низких концентраций. А при активной форме акне — проконсультируйтесь с дерматологом, так как кислоты и витамины могут усилить раздражение.

Антиоксидантные сыворотки — не чудо-эликсир, но мощный союзник в борьбе за молодость кожи. Подберите правильный состав — и вы увидите, как лицо становится свежее, ярче и упругее.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
