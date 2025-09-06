Как часто нужно стричь волосы на самом деле: ответ, который всех удивит

Нас приучили стричь кончики каждые 4–6 недель. Но это правило родом из прошлого, когда волосы активно укладывали горячими приборами и окрашивали аммиачными красками. Современный уход позволяет пересмотреть этот график.

Если волосы здоровые, не секутся и не окрашены — вам не обязательно резать их так часто. Стрижка становится вопросом не времени, а качества состояния волос.

Тип волос имеет значение

Тонкие волосы требуют больше внимания. Они быстрее повреждаются и теряют форму. Оптимально — каждые 6–8 недель. Толстые и плотные могут выдерживать паузы до 10–12 недель. Кудрявые волосы дольше сохраняют опрятность, особенно если вы избегаете тепловой укладки. Их можно подравнивать раз в 3 месяца.

Когда пора срочно стричься

Обратите внимание, если:

Волосы путаются даже после кондиционера

На концах виден “метёлочный” эффект

Пряди стали визуально тоньше к низу

Длина не прибавляется, несмотря на уход

Это признаки, что стрижка уже не прихоть, а необходимость.

Что делать между визитами в салон

Используйте сыворотки и масла для концов

Ограничьте горячую укладку

Спите на шелковой наволочке, чтобы уменьшить трение

Не расчёсывайте мокрые волосы без термозащиты и расчески с редкими зубцами

Нет универсального графика — только индивидуальный подход. Прислушивайтесь к своим волосам и не стригите их «по расписанию», если в этом нет необходимости.

