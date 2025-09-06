Как часто нужно стричь волосы на самом деле: ответ, который всех удивит

Нас приучили стричь кончики каждые 4–6 недель. Но это правило родом из прошлого, когда волосы активно укладывали горячими приборами и окрашивали аммиачными красками. Современный уход позволяет пересмотреть этот график.
Если волосы здоровые, не секутся и не окрашены — вам не обязательно резать их так часто. Стрижка становится вопросом не времени, а качества состояния волос.
Обратите внимание, если:
Это признаки, что стрижка уже не прихоть, а необходимость.
Нет универсального графика — только индивидуальный подход. Прислушивайтесь к своим волосам и не стригите их «по расписанию», если в этом нет необходимости.
Уточнения
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
