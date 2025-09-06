Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Стройность вне времени: простые привычки, которые работают и в 20, и в 60 лет
Не кладите это в морозилку: 5 продуктов, которые вы испортите заморозкой
Марс раскрыл тайну своего ядра: учёные в шоке от новых данных
Оттенки, которые сделают детскую комнату невыносимой для ребёнка: список запретов и правил
Трагедия, пережившая века: ультрафиолет открыл миру гибель существ, которым не удалось взлететь
От витаминов до кариеса один глоток: этот напиток лишает зубы защиты, если пить его неправильно
Деревня-лабиринт с видом на Средиземное море: где увидеть самый яркий закат Корсики
Путешествие во времени: как фильм Холоп-3 перенесёт нас в эпоху Петра Первого

Как часто нужно стричь волосы на самом деле: ответ, который всех удивит

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Нас приучили стричь кончики каждые 4–6 недель. Но это правило родом из прошлого, когда волосы активно укладывали горячими приборами и окрашивали аммиачными красками. Современный уход позволяет пересмотреть этот график.

Стрижка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стрижка

Если волосы здоровые, не секутся и не окрашены — вам не обязательно резать их так часто. Стрижка становится вопросом не времени, а качества состояния волос.

Тип волос имеет значение

  1. Тонкие волосы требуют больше внимания. Они быстрее повреждаются и теряют форму. Оптимально — каждые 6–8 недель.
  2. Толстые и плотные могут выдерживать паузы до 10–12 недель.
  3. Кудрявые волосы дольше сохраняют опрятность, особенно если вы избегаете тепловой укладки. Их можно подравнивать раз в 3 месяца.

Когда пора срочно стричься

Обратите внимание, если:

  • Волосы путаются даже после кондиционера
  • На концах виден “метёлочный” эффект
  • Пряди стали визуально тоньше к низу
  • Длина не прибавляется, несмотря на уход

Это признаки, что стрижка уже не прихоть, а необходимость.

Что делать между визитами в салон

  • Используйте сыворотки и масла для концов
  • Ограничьте горячую укладку
  • Спите на шелковой наволочке, чтобы уменьшить трение
  • Не расчёсывайте мокрые волосы без термозащиты и расчески с редкими зубцами

Нет универсального графика — только индивидуальный подход. Прислушивайтесь к своим волосам и не стригите их «по расписанию», если в этом нет необходимости.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Бум 2000-х или стильное переосмысление? Тонкие брови снова актуальны
42% скачок: экспорт нефти из Азово-Черноморского бассейна достиг пика
Осенний уют своими руками: 5 секретов преображения дома без лишних трат
Kewpie своими руками: 3 секрета идеального японского майонеза — вкус, как из ресторана
Сила голубого разума: как океан на круизном лайнере исцеляет вашу душу
Космическая аномалия: учёные обнаружили феномен ускоренного старения клеток
Скрытая атака печени и почек: боль под рёбрами часто оказывается предвестником катастрофы
Почти новая — не всегда хорошая новость: почему владельцы сбрасывают такие авто
Хвост вместо рукопожатия: странный жест собак оказался ритуалом, в котором спрятан ключ к дружбе
Осенний сад не спит: растения, которые стоит высадить в сентябре для урожая и яркого цветения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.