Бум 2000-х или стильное переосмысление? Тонкие брови снова актуальны

1:32
Красота и стиль

Если вы с содроганием вспоминаете тонкие ниточки над глазами из начала нулевых — вы не одиноки. Но в 2025 году они возвращаются. Правда, не в том виде, как раньше. Это не просто ностальгия, а переосмысленный тренд, где в приоритете мягкость, индивидуальность и баланс.

Макияж в розовых тонах
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж в розовых тонах

Что такое “современные” тонкие брови?

Забудьте о грубом выщипывании. Сейчас в моде:

  • Естественные тонкие формы;
  • Подчёркивание изгиба без фанатизма;
  • Сдержанный макияж, где брови не перетягивают внимание.

Брови 2025 года — это скорее о текстуре и гармонии, чем о жёстком стандарте.

Кому идёт такой тренд?

Тонкие брови выигрышно смотрятся:

  • На лицах с мелкими чертами;
  • При выразительных глазах;
  • С макияжем в духе 90-х — акцент на губы или тени.

Но важно помнить: форма бровей должна поддерживать архитектуру лица. Универсального шаблона нет.

Как вернуться к тонким бровям безопасно?

Если вы решились:

  • Начинайте с временной коррекции — карандашом или консилером;
  • Не спешите выщипывать — сначала попробуйте форму визуально;
  • Обратитесь к бровисту, чтобы сохранить естественный рост волосков.

Да, тонкие брови снова с нами — но теперь с умом и стилем. Главное — не гнаться за модой слепо, а адаптировать тренды под своё лицо. Индивидуальность всё ещё правит бал!

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
