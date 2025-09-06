Бум 2000-х или стильное переосмысление? Тонкие брови снова актуальны

Если вы с содроганием вспоминаете тонкие ниточки над глазами из начала нулевых — вы не одиноки. Но в 2025 году они возвращаются. Правда, не в том виде, как раньше. Это не просто ностальгия, а переосмысленный тренд, где в приоритете мягкость, индивидуальность и баланс.
Забудьте о грубом выщипывании. Сейчас в моде:
Брови 2025 года — это скорее о текстуре и гармонии, чем о жёстком стандарте.
Тонкие брови выигрышно смотрятся:
Но важно помнить: форма бровей должна поддерживать архитектуру лица. Универсального шаблона нет.
Если вы решились:
Да, тонкие брови снова с нами — но теперь с умом и стилем. Главное — не гнаться за модой слепо, а адаптировать тренды под своё лицо. Индивидуальность всё ещё правит бал!
Уточнения
Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.
