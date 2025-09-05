Недостаток белка и жиров: скрытая угроза красоты при похудении

Вы вдохновились идеей "минус 5 кг за неделю" и резко урезали рацион? Ваша талия может и скажет "спасибо", но ногти, волосы и кожа — точно нет. Некоторые модные диеты буквально вымывают из организма строительный материал красоты.
Белок — это не просто макроэлемент, это строитель всего: от кератина в волосах до прочности ногтевой пластины. Диеты с резким снижением потребления белка, особенно веганские и фруктовые монодиеты, могут вызвать:
"Пить только соки 7 дней подряд" звучит как wellness-ритуал, но на деле — это аврал для кожи и волос. Детокс без добавления жиров, белков и витаминов группы B грозит:
Жиры участвуют в выработке гормонов, которые напрямую влияют на густоту волос. Дефицит омега-3 и полезных жиров делает волосы тусклыми, а ногти — сухими и ломкими. Диеты без масел, орехов и авокадо ведут к преждевременному старению кожи.
Желание быть стройной — понятно. Но красота начинается не с минуса на весах, а с баланса внутри. Ваши волосы и ногти скажут "спасибо", если диета будет разумной.
Уточнения
Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
