Недостаток белка и жиров: скрытая угроза красоты при похудении

Моя семья » Красота и стиль

Вы вдохновились идеей "минус 5 кг за неделю" и резко урезали рацион? Ваша талия может и скажет "спасибо", но ногти, волосы и кожа — точно нет. Некоторые модные диеты буквально вымывают из организма строительный материал красоты.

Голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голодание

1. Белковое голодание — и до свидания, блеск

Белок — это не просто макроэлемент, это строитель всего: от кератина в волосах до прочности ногтевой пластины. Диеты с резким снижением потребления белка, особенно веганские и фруктовые монодиеты, могут вызвать:

  • Выпадение волос
  • Истончение и ломкость ногтей
  • Замедленный рост новых волос

2. Детокс без ума — путь к авитаминозу

"Пить только соки 7 дней подряд" звучит как wellness-ритуал, но на деле — это аврал для кожи и волос. Детокс без добавления жиров, белков и витаминов группы B грозит:

  • Нарушением метаболизма
  • Ухудшением состояния кожи
  • Слоением ногтей

3. Низкожировые диеты — коварный враг эстрогена

Жиры участвуют в выработке гормонов, которые напрямую влияют на густоту волос. Дефицит омега-3 и полезных жиров делает волосы тусклыми, а ногти — сухими и ломкими. Диеты без масел, орехов и авокадо ведут к преждевременному старению кожи.

Как худеть и при этом сиять?

  • Включайте яйца, рыбу, авокадо, зелень и орехи.
  • Убедитесь, что получаете витамины A, E, D, B7 (биотин).
  • Пейте достаточно воды — влага = эластичность.

Желание быть стройной — понятно. Но красота начинается не с минуса на весах, а с баланса внутри. Ваши волосы и ногти скажут "спасибо", если диета будет разумной.

Уточнения

Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
