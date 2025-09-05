Пластика век без следов: всё, что важно знать о бесшовной методике

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Устали от «уставшего» взгляда в зеркале, но боитесь хирургии с рубцами? Бесшовная блефаропластика — инновационная процедура, которая меняет представление о пластике век. Минимум травм, максимум эффекта — именно так описывают её пациенты.

Фото: https://sun9-55.userapi.com/impg/c853620/v853620480/1e821b/H637MJytDdA.jpg?size=507x313&quality=96&sign=1b85535af52e45b819f424cd1c66203b&type=album Пластическая хирургия

Что такое бесшовная блефаропластика?

В отличие от классической техники, при бесшовной блефаропластике доступ осуществляется с внутренней стороны века — через конъюнктиву. Это значит:

Никаких внешних разрезов Никаких швов Следов почти не остаётся — даже если вы очень постараетесь их найти.

Чаще всего такая методика применяется для удаления жировых грыж под глазами, не затрагивая кожу.

Преимущества и время восстановления

Минимальный отёк и синяки — уже через неделю вы готовы к выходу в свет.

— уже через неделю вы готовы к выходу в свет. Быстрое заживление — без риска осложнений, если соблюдены протоколы.

— без риска осложнений, если соблюдены протоколы. Нет видимых рубцов — идеальный выбор для тех, кто хочет омоложения без следа.

Кому подойдёт, а кому нет

Бесшовный метод идеален для пациентов моложе 45 лет с локальными жировыми отложениями и хорошей эластичностью кожи. Однако если есть избытки кожи, может потребоваться классическая блефаропластика или лазерное усиление.

Главный секрет — в руках хирурга

Да, техника щадящая. Но всё зависит от специалиста: важно найти врача с опытом работы именно в бесшовных методиках, иначе велик риск недоудаления или асимметрии.

Бесшовная блефаропластика — это не магия, а точная работа. Если вы хотите избавиться от мешков под глазами без страха перед скальпелем — этот метод точно стоит внимания.

Уточнения

Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз.

