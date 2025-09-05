Пластика век без следов: всё, что важно знать о бесшовной методике

Устали от «уставшего» взгляда в зеркале, но боитесь хирургии с рубцами? Бесшовная блефаропластика — инновационная процедура, которая меняет представление о пластике век. Минимум травм, максимум эффекта — именно так описывают её пациенты.
В отличие от классической техники, при бесшовной блефаропластике доступ осуществляется с внутренней стороны века — через конъюнктиву. Это значит:
Чаще всего такая методика применяется для удаления жировых грыж под глазами, не затрагивая кожу.
Бесшовный метод идеален для пациентов моложе 45 лет с локальными жировыми отложениями и хорошей эластичностью кожи. Однако если есть избытки кожи, может потребоваться классическая блефаропластика или лазерное усиление.
Да, техника щадящая. Но всё зависит от специалиста: важно найти врача с опытом работы именно в бесшовных методиках, иначе велик риск недоудаления или асимметрии.
Бесшовная блефаропластика — это не магия, а точная работа. Если вы хотите избавиться от мешков под глазами без страха перед скальпелем — этот метод точно стоит внимания.
Уточнения
Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз.
