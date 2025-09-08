5 летних вещей, которые удачно впишутся в твой осенний стиль: создай неповторимый образ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Лето пролетело незаметно, и вот уже на пороге осень. Но это не значит, что любимые летние вещи нужно срочно убирать в самый дальний ящик. Наоборот, это прекрасный шанс продлить летнее настроение и гармонично вписать их в осенние образы.

Голубая рубашка
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голубая рубашка

Мы собрали 5 ключевых предметов, которые помогут вам выглядеть стильно и актуально в новом сезоне, не прощаясь с лёгкостью ушедшего лета.

  1. Льняная рубашка. Главная героиня летнего гардероба с её неповторимым шармом и комфортом. Осенью она идеально дополнит образ в паре с плотным кардиганом, свитером или под пиджак.
  2. Стильная майка. Пик популярности этого предмета гардероба из лета плавно перетечёт в осень. Майка станет идеальным базовым слоем под пиджак, косуху или oversize-рубашку, добавляя образу лёгкость и характер.
  3. Желейные балетки. Продолжаем носить главную обувную тенденцию! Их прозрачность и яркость будут выигрышно смотреться с плотными текстурами осени: джинсами, грубыми свитерами и объёмными блейзерами.
  4. Шёлковое платье-комбинация. Идеальный переходный предмет. Вместо того чтобы пылиться в шкафу, оно может легко превратиться в элегантную блузу или тонкое платье под тёплый кардиган или косуху. Такой образ отлично завершат кроссовки или ботинки.
  5. Летнее мини-платье. Не спешите его прятать! Добавьте к нему грубые ботинки, ковбойские сапоги и плотные колготки — и вы получите свежий осенний образ в духе "ковбойского шика" или гранжа, пишет греческий ELLE.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
