5 летних вещей, которые удачно впишутся в твой осенний стиль: создай неповторимый образ

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето пролетело незаметно, и вот уже на пороге осень. Но это не значит, что любимые летние вещи нужно срочно убирать в самый дальний ящик. Наоборот, это прекрасный шанс продлить летнее настроение и гармонично вписать их в осенние образы.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голубая рубашка

Мы собрали 5 ключевых предметов, которые помогут вам выглядеть стильно и актуально в новом сезоне, не прощаясь с лёгкостью ушедшего лета.

Льняная рубашка. Главная героиня летнего гардероба с её неповторимым шармом и комфортом. Осенью она идеально дополнит образ в паре с плотным кардиганом, свитером или под пиджак. Стильная майка. Пик популярности этого предмета гардероба из лета плавно перетечёт в осень. Майка станет идеальным базовым слоем под пиджак, косуху или oversize-рубашку, добавляя образу лёгкость и характер. Желейные балетки. Продолжаем носить главную обувную тенденцию! Их прозрачность и яркость будут выигрышно смотреться с плотными текстурами осени: джинсами, грубыми свитерами и объёмными блейзерами. Шёлковое платье-комбинация. Идеальный переходный предмет. Вместо того чтобы пылиться в шкафу, оно может легко превратиться в элегантную блузу или тонкое платье под тёплый кардиган или косуху. Такой образ отлично завершат кроссовки или ботинки. Летнее мини-платье. Не спешите его прятать! Добавьте к нему грубые ботинки, ковбойские сапоги и плотные колготки — и вы получите свежий осенний образ в духе "ковбойского шика" или гранжа, пишет греческий ELLE.

Уточнения

Руба́шка (уменьшит., руба́ха, от рус. руб, руби́ть, также верхняя сорочка или классическая сорочка) — вид одежды, относящийся к верхнему нательному белью.



Ма́йка — предмет одежды, относится к нательному белью и, в основном, носится под рубашкой.

