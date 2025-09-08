Вещь вне времени: это классическое пальто есть у всех парижанок — присмотритесь к нему

Французский стиль — эталон элегантности, о котором многие мечтают. Мы стремимся перенять это искусство: создавать эффектные образы без усилий, сохраняя аутентичность и уверенность в себе.
Идеальный пример этого подхода — классическое пальто тренчкот. Это универсальная и вечная вещь, которая является краеугольным камнем осеннего гардероба и позволяет создавать бесчисленное количество шикарных образов.
Эталоном такого пальто считается модель Clyde от бренда Sezane. Она завоевала любовь самых стильных парижанок и стала настоящей иконой французского стиля, пишет греческий ELLE.
Уточнения
Тренчкот (англ. trench coat, дословно — «траншейное пальто»), также тренч — модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади.
