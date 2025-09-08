Вещь вне времени: это классическое пальто есть у всех парижанок — присмотритесь к нему

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Французский стиль — эталон элегантности, о котором многие мечтают. Мы стремимся перенять это искусство: создавать эффектные образы без усилий, сохраняя аутентичность и уверенность в себе.

Женщина в тренчкоте
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в тренчкоте

Секреты стиля француженок

  • Независимость от трендов. Они знают о модных новинках, но не подчиняются им. В основе их выбора — личные предпочтения, а не диктат индустрии.
  • Вневременной гардероб. В приоритете — качественные вещи-классика, которые актуальны из года в год, а не быстро выходящие из моды безделушки.
  • Культ комфорта. Удобство — основа уверенности. Когда вам комфортно, ваша натура проявляется естественно, делая даже простой наряд по-настоящему притягательным.

Идеальный пример этого подхода — классическое пальто тренчкот. Это универсальная и вечная вещь, которая является краеугольным камнем осеннего гардероба и позволяет создавать бесчисленное количество шикарных образов.

Эталоном такого пальто считается модель Clyde от бренда Sezane. Она завоевала любовь самых стильных парижанок и стала настоящей иконой французского стиля, пишет греческий ELLE.

Уточнения

Тренчкот (англ. trench coat, дословно — «траншейное пальто»), также тренч — модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади. 

