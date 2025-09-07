Бордовый – это любовь: почему этот цвет правит бал в осенней моде 2025 и как его носить

Насыщенные винные оттенки возвращаются в осеннюю моду 2025 года, и тёмный бордо становится абсолютным фаворитом. Этот цвет, вдохновленный благородными красными винами, сочетает в себе глубину, теплоту и универсальность, подходящую для любого типа внешности.

Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в бордовом платье

Сила бордового цвета

Подчёркивает естественную элегантность.

Добавляет образу глубину и сложность.

Визуально согревает в прохладную погоду.

Легко сочетается с базовыми нейтральными оттенками.

Ключевые комбинации сезона осень-2025 с бордовым

С шоколадно-коричневым — создает вкусную теплую палитру

С денимом — неожиданное, но свежее сочетание

С пастельными тонами — смягчает интенсивность бордо

С металликами — золотые и серебряные аксессуары добавляют роскоши

Советы по стилю

Для монохромного образа играйте с текстурами: сочетайте шелк, шерсть, кожу и кашемир. Добавьте кожаные аксессуары коньячного или черного оттенка. Не бойтесь экспериментировать с многослойностью. Выбирайте сложные оттенки бордо с фиолетовыми или шоколадными подтонами.

Бордовый идеально подходит для осеннего гардероба благодаря своей способности создавать как повседневные, так и вечерние образы. Его глубина и насыщенность визуально обогащают даже самые простые силуэты, придавая им особую стилистическую завершенность, пишет iglanc.cz.

Этот цвет особенно выигрышно смотрится в материалах с богатой текстурой — бархате, твиде, качественной коже и плотном шёлке. Осень 2025 года предлагает отказаться от стереотипов и попробовать смелые цветовые решения, где бордовый занимает главное место.

Цвет бордо́ или бордо́вый цвет — цвет темнее и глуше алого, он же тёмно-красный.

