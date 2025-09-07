Бордовый – это любовь: почему этот цвет правит бал в осенней моде 2025 и как его носить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Насыщенные винные оттенки возвращаются в осеннюю моду 2025 года, и тёмный бордо становится абсолютным фаворитом. Этот цвет, вдохновленный благородными красными винами, сочетает в себе глубину, теплоту и универсальность, подходящую для любого типа внешности.

Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сила бордового цвета

  • Подчёркивает естественную элегантность.
  • Добавляет образу глубину и сложность.
  • Визуально согревает в прохладную погоду.
  • Легко сочетается с базовыми нейтральными оттенками.

Ключевые комбинации сезона осень-2025 с бордовым

  • С шоколадно-коричневым — создает вкусную теплую палитру
  • С денимом — неожиданное, но свежее сочетание
  • С пастельными тонами — смягчает интенсивность бордо
  • С металликами — золотые и серебряные аксессуары добавляют роскоши

Советы по стилю

  1. Для монохромного образа играйте с текстурами: сочетайте шелк, шерсть, кожу и кашемир.
  2. Добавьте кожаные аксессуары коньячного или черного оттенка.
  3. Не бойтесь экспериментировать с многослойностью.
  4. Выбирайте сложные оттенки бордо с фиолетовыми или шоколадными подтонами.

Бордовый идеально подходит для осеннего гардероба благодаря своей способности создавать как повседневные, так и вечерние образы. Его глубина и насыщенность визуально обогащают даже самые простые силуэты, придавая им особую стилистическую завершенность, пишет iglanc.cz.

Этот цвет особенно выигрышно смотрится в материалах с богатой текстурой — бархате, твиде, качественной коже и плотном шёлке. Осень 2025 года предлагает отказаться от стереотипов и попробовать смелые цветовые решения, где бордовый занимает главное место.

Цвет бордо́ или бордо́вый цвет — цвет темнее и глуше алого, он же тёмно-красный.

