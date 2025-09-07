Диета для сияния: 5 продуктов, которые вернут коже молодость и свежесть

Внешний вид кожи напрямую зависит от рациона питания. Дерматолог Екатерина Пащенко выделяет пять ключевых групп продуктов, которые способствуют улучшению цвета лица и общего состояния кожи.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка ест фрукты

Антиоксидантные продукты. Ягоды (черника, малина, клубника) содержат антоцианы и витамин С, которые улучшают микроциркуляцию и придают коже здоровый румянец. Зеленые листовые овощи (шпинат, брокколи) защищают от УФ-излучения и уменьшают воспаления. Цветные овощи (морковь, тыква) дарят коже легкий золотистый оттенок благодаря бета-каротину. Омега-3 жирные кислоты. Жирная рыба (лосось, скумбрия) и растительные источники (семена льна, грецкие орехи) поддерживают эластичность кожи, уменьшают сухость и воспаления, укрепляя клеточные мембраны. Витамин C. Цитрусовые, киви и болгарский перец стимулируют выработку коллагена, осветляют пигментацию и придают коже свежий вид. Цинк и селен. Тыквенные семечки, орехи кешью и бразильские орехи способствуют заживлению кожи, уменьшают воспаления и защищают от окислительного стресса. Пробиотики и пребиотики. Ферментированные продукты (кефир, квашеная капуста) и пребиотические источники (бананы, овес) поддерживают здоровый микробиом кишечника, что непосредственно отражается на чистоте кожи.

Важное дополнение

Достаточное потребление воды (1.5-2 литра ежедневно) поддерживает тургор кожи, выводит токсины и обеспечивает нормальную циркуляцию крови, сообщает Газета.Ru.

Для достижения устойчивого эффекта важно регулярно включать эти продукты в рацион, сочетая их с правильным питьевым режимом и здоровым образом жизни.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

