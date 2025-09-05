Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобильный карантин: как запрет на ПО из России и Китая повлияет на водителей
Тайна сделки 2ГИС: сколько могли заплатить за акции компании
Обетер-сюр-Дронн: гастрономические чудеса и архитектурные сказания Франции
Парадокс грибного царства: как убийца может спасти жизнь
US Open в огне: Ига Свёнтек устроила разнос журналисту, и вот почему
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Названо точное число чашек кофе, которое дарит годы здоровья и долголетия
Затратное дело: Хромченко рассказала о масштабном проекте, который свёл Армани и Киркорова
Гостиная без дивана может быть уютнее: неожиданные замены привычного центра комнаты

Красота на грани: винные оттенки добавляют роскоши, но требуют безупречной базы

2:39
Моя семья » Красота и стиль

Осень — время экспериментов с образом. И один из самых эффектных вариантов макияжа сейчас — винные оттенки. Они делают взгляд глубже, добавляют благородства и элегантности. Но чтобы макияж в бордовой гамме выглядел дорого, важны нюансы: от чистой базы до правильного выбора подтона.

Глянцевые губы с контуром в стиле 90-х
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глянцевые губы с контуром в стиле 90-х

Идеальная база

Начинайте с хорошего увлажнения и праймера: винные тени и помады безжалостно подчеркивают неровности. Легкий тон выравнивает кожу, консилер скрывает синеву под глазами (лучше нейтрализовать её персиковым корректором). Т-зону можно слегка припудрить, а скулы оставить живыми и сияющими.

Две схемы для глаз

  • Монохром: кремовые тени-румяна в цвет губ на все веко, поверх — сухой бордо в уголок и складку, а центр века подсветить шампанским или розовым золотом.
  • Смоки: теплый тауп для перехода, винный оттенок на подвижное веко, граница смягчается бежем. Межресничку заполняем коричневым или сливовым карандашом.

Важно учитывать цвет глаз: зеленым подойдут ягодные тона, карим — сливово-баклажановые, голубым — клюква с золотом.

Найдите свой подтон

  • Холодная кожа: клюква, свекла, слива.
  • Теплая: марсала, гранат, кирпично-бордовый.
  • Смуглая: черная смородина, баклажан.

Простой способ проверить: нанесите оттенок на запястье — если кожа выглядит свежей, это ваш цвет.

Губы: как сделать стойкими

Контур обведите карандашом в тон помады, слегка заштрихуйте поверхность. Затем нанесите помаду, промокните, припудрите через салфетку и нанесите еще один слой. Такой "сэндвич" держится часами. Для защиты от растекания используйте восковой карандаш или консилер по контуру. Холодные винные оттенки к тому же визуально отбеливают зубы.

Румяна и финальный штрих

Лучший выбор — сливово-розовые крем-румяна, нанесенные тонкой вуалью к вискам. Хайлайтер используйте точечно, а завершите макияж фиксирующим спреем с естественным финишем, чтобы убрать лишнюю "пудровость".

Лайфхаки

  • Работайте тонкими слоями.
  • Тестируйте макияж при дневном свете — искусственное освещение искажает бордо.
  • Перекрывайте синеву на веках бежевой базой.
  • Следите за чистотой кистей: остатки других оттенков "грязнят" винные.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Красота и стиль
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Австралийский пляж открыл тайну: древний акула-кит с пастью-ловушкой ожил спустя миллионы лет
Наука и техника
Австралийский пляж открыл тайну: древний акула-кит с пастью-ловушкой ожил спустя миллионы лет
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Экономика и бизнес
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Популярное
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно для вас — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Последние материалы
Правда всплыла: Ида Галич призналась в неожиданной роли в судьбе Марго Овсянниковой
Возвращение модных гигантов: почему бренды Uniqlo и Zara снова интересуются Россией
Вся правда о долголетии: почему 60 секунд спорта важнее часа в фитнес-клубе
Кочерыжки от капусты — мусор или сокровище: что с ними делать после уборки урожая
Голливудский актёр так похудел, что все хотят его накормить: вот как ему удалось скинуть 31 кг
Изношенный, но ценнейший: световой меч Дарта Вейдера побил все рекорды на аукционе
Трансферы со скандалами и Ротенберг в Динамо: как в КХЛ прошло межсезонье
Мягкость оборачивается бедой: вещи, которые кондиционер превращает в тряпки уже после первой стирки
Забудьте про таблетки от укачивания в машине или самолёте, просто включите эту музыку
Мясо, рис и пряности в одном пакете: ленивый способ приготовить плов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.