Красота на грани: винные оттенки добавляют роскоши, но требуют безупречной базы

Осень — время экспериментов с образом. И один из самых эффектных вариантов макияжа сейчас — винные оттенки. Они делают взгляд глубже, добавляют благородства и элегантности. Но чтобы макияж в бордовой гамме выглядел дорого, важны нюансы: от чистой базы до правильного выбора подтона.
Начинайте с хорошего увлажнения и праймера: винные тени и помады безжалостно подчеркивают неровности. Легкий тон выравнивает кожу, консилер скрывает синеву под глазами (лучше нейтрализовать её персиковым корректором). Т-зону можно слегка припудрить, а скулы оставить живыми и сияющими.
Важно учитывать цвет глаз: зеленым подойдут ягодные тона, карим — сливово-баклажановые, голубым — клюква с золотом.
Простой способ проверить: нанесите оттенок на запястье — если кожа выглядит свежей, это ваш цвет.
Контур обведите карандашом в тон помады, слегка заштрихуйте поверхность. Затем нанесите помаду, промокните, припудрите через салфетку и нанесите еще один слой. Такой "сэндвич" держится часами. Для защиты от растекания используйте восковой карандаш или консилер по контуру. Холодные винные оттенки к тому же визуально отбеливают зубы.
Лучший выбор — сливово-розовые крем-румяна, нанесенные тонкой вуалью к вискам. Хайлайтер используйте точечно, а завершите макияж фиксирующим спреем с естественным финишем, чтобы убрать лишнюю "пудровость".
Уточнения
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
