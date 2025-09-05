Красота на грани: винные оттенки добавляют роскоши, но требуют безупречной базы

Осень — время экспериментов с образом. И один из самых эффектных вариантов макияжа сейчас — винные оттенки. Они делают взгляд глубже, добавляют благородства и элегантности. Но чтобы макияж в бордовой гамме выглядел дорого, важны нюансы: от чистой базы до правильного выбора подтона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Глянцевые губы с контуром в стиле 90-х

Идеальная база

Начинайте с хорошего увлажнения и праймера: винные тени и помады безжалостно подчеркивают неровности. Легкий тон выравнивает кожу, консилер скрывает синеву под глазами (лучше нейтрализовать её персиковым корректором). Т-зону можно слегка припудрить, а скулы оставить живыми и сияющими.

Две схемы для глаз

Монохром: кремовые тени-румяна в цвет губ на все веко, поверх — сухой бордо в уголок и складку, а центр века подсветить шампанским или розовым золотом.

Смоки: теплый тауп для перехода, винный оттенок на подвижное веко, граница смягчается бежем. Межресничку заполняем коричневым или сливовым карандашом.

Важно учитывать цвет глаз: зеленым подойдут ягодные тона, карим — сливово-баклажановые, голубым — клюква с золотом.

Найдите свой подтон

Холодная кожа: клюква, свекла, слива.

Теплая: марсала, гранат, кирпично-бордовый.

Смуглая: черная смородина, баклажан.

Простой способ проверить: нанесите оттенок на запястье — если кожа выглядит свежей, это ваш цвет.

Губы: как сделать стойкими

Контур обведите карандашом в тон помады, слегка заштрихуйте поверхность. Затем нанесите помаду, промокните, припудрите через салфетку и нанесите еще один слой. Такой "сэндвич" держится часами. Для защиты от растекания используйте восковой карандаш или консилер по контуру. Холодные винные оттенки к тому же визуально отбеливают зубы.

Румяна и финальный штрих

Лучший выбор — сливово-розовые крем-румяна, нанесенные тонкой вуалью к вискам. Хайлайтер используйте точечно, а завершите макияж фиксирующим спреем с естественным финишем, чтобы убрать лишнюю "пудровость".

Лайфхаки

Работайте тонкими слоями.

Тестируйте макияж при дневном свете — искусственное освещение искажает бордо.

Перекрывайте синеву на веках бежевой базой.

Следите за чистотой кистей: остатки других оттенков "грязнят" винные.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

