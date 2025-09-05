Маленький аксессуар громче пальто: секрет главного тренда сезона

Этой осенью главная роль в гардеробе отведена… мантии? Почти! На самом деле речь о шёлковых и ярких платках, которые неожиданно стали must-have аксессуаром сезона.

Они уже завоевали сердца любительниц street style в Копенгагене и не собираются уступать позиции. Осень 2025 обещает пройти под знаком принтов — от флоральных и морских мотивов до графичных линий и вечного гороха.

Как носить модный аксессуар

Платки сегодня не ограничиваются привычным вариантом "на шею". Они становятся полноценной частью образа:

повязаны на голову в стиле 70-х,

заменяют ожерелье, подчеркнув линию шеи,

играют роль пояса на джинсах или брюках,

украшают ручку сумки или запястье.

Эта универсальность делает их одинаково уместными как в casual-образах, так и в более утончённых стилях.

Какие платки выбирать

Самыми популярными остаются насыщенные модели с яркими принтами, напоминающими о лете. Но дизайнеры предлагают и более спокойные варианты:

геометрия в темных тонах,

фирменные логотипы,

благородный горох, признанный главным узором сезона.

Выбор зависит только от смелости и фантазии, ведь комбинировать такие аксессуары можно практически бесконечно.

