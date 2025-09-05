Маленький аксессуар громче пальто: секрет главного тренда сезона

Этой осенью главная роль в гардеробе отведена… мантии? Почти! На самом деле речь о шёлковых и ярких платках, которые неожиданно стали must-have аксессуаром сезона.
Они уже завоевали сердца любительниц street style в Копенгагене и не собираются уступать позиции. Осень 2025 обещает пройти под знаком принтов — от флоральных и морских мотивов до графичных линий и вечного гороха.
Платки сегодня не ограничиваются привычным вариантом "на шею". Они становятся полноценной частью образа:
Эта универсальность делает их одинаково уместными как в casual-образах, так и в более утончённых стилях.
Самыми популярными остаются насыщенные модели с яркими принтами, напоминающими о лете. Но дизайнеры предлагают и более спокойные варианты:
Выбор зависит только от смелости и фантазии, ведь комбинировать такие аксессуары можно практически бесконечно.
Уточнения
Плато́к (уменьш , от церк.-слав. плат, родств. рус. полотно́) — отрез ткани, обычно квадратный (или треугольный), используемый в качестве элемента одежды (или дополняющий её).
