Проверка каблуков занимает секунду: лайфхак для тех, кто устал от неудобной обуви

Выбор каблуков — вечная дилемма: хочется и красиво, и удобно. Но как понять, что туфли не превратятся в мучение ещё до первой прогулки? В соцсетях снова набирает популярность "качающийся тест" (rocking test) — простой способ проверить устойчивость обуви.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туфли

В чём суть метода

Трюк предельно прост:

Возьмите туфлю или ботильон и слегка наклоните её вбок.

Посмотрите на реакцию пары:

если каблук качается, как неваляшка, — устойчивость минимальная, придётся постоянно балансировать;

если обувь сразу падает, без вариантов — ходить в ней будет сложно;

если туфля почти не сместилась и быстро вернулась в исходное положение — перед вами удобная пара.

Почему тест работает

Устойчивость зависит не только от высоты каблука, но и от колодки, супинатора и общей геометрии обуви. Иногда даже "столбики" могут оказаться неудобными из-за неудачного дизайна, а тонкая шпилька, наоборот, будет ощущаться комфортно.

Как использовать на практике

Перед покупкой сделайте тест прямо в магазине. Это убережёт от импульсивной покупки пары, которая потом будет пылиться в шкафу. Особенно полезен метод при выборе обуви для долгих мероприятий — вечеринок, свадеб или деловых встреч.

Уточнения

Каблу́к — деталь обуви в виде вертикальной подставки, приподнимающей пятку выше уровня носка.

