Проверка каблуков занимает секунду: лайфхак для тех, кто устал от неудобной обуви

Выбор каблуков — вечная дилемма: хочется и красиво, и удобно. Но как понять, что туфли не превратятся в мучение ещё до первой прогулки? В соцсетях снова набирает популярность "качающийся тест" (rocking test) — простой способ проверить устойчивость обуви.
Трюк предельно прост:
Возьмите туфлю или ботильон и слегка наклоните её вбок.
Посмотрите на реакцию пары:
Устойчивость зависит не только от высоты каблука, но и от колодки, супинатора и общей геометрии обуви. Иногда даже "столбики" могут оказаться неудобными из-за неудачного дизайна, а тонкая шпилька, наоборот, будет ощущаться комфортно.
Перед покупкой сделайте тест прямо в магазине. Это убережёт от импульсивной покупки пары, которая потом будет пылиться в шкафу. Особенно полезен метод при выборе обуви для долгих мероприятий — вечеринок, свадеб или деловых встреч.
Уточнения
Каблу́к — деталь обуви в виде вертикальной подставки, приподнимающей пятку выше уровня носка.
