Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Кондулайнен раскрыла причину затишья: готовит сюрприз для зрителей
Осенний порошок, который превращает чеснок в гигантскую головку
Почему утренний кофе не работает? Кардиолог рассказала, в чем кроется подвох
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Запретное путешествие: Аглая Тарасова задержана с наркотиками после встречи с Семёном Слепаковым*
Мусорное ведро перестаёт быть бомбой замедленного действия благодаря этому трюку
Ошибаются даже опытные водители: правила использования аварийки
Таиланд прячет дороги-сокровища: всего пара дней — и вы уже видите страну иначе
Небо и земля встретились: невероятная история о пропавшем туристе из Сочи

Проверка каблуков занимает секунду: лайфхак для тех, кто устал от неудобной обуви

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Выбор каблуков — вечная дилемма: хочется и красиво, и удобно. Но как понять, что туфли не превратятся в мучение ещё до первой прогулки? В соцсетях снова набирает популярность "качающийся тест" (rocking test) — простой способ проверить устойчивость обуви.

Туфли
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туфли

В чём суть метода

Трюк предельно прост:

Возьмите туфлю или ботильон и слегка наклоните её вбок.

Посмотрите на реакцию пары:

  • если каблук качается, как неваляшка, — устойчивость минимальная, придётся постоянно балансировать;
  • если обувь сразу падает, без вариантов — ходить в ней будет сложно;
  • если туфля почти не сместилась и быстро вернулась в исходное положение — перед вами удобная пара.

Почему тест работает

Устойчивость зависит не только от высоты каблука, но и от колодки, супинатора и общей геометрии обуви. Иногда даже "столбики" могут оказаться неудобными из-за неудачного дизайна, а тонкая шпилька, наоборот, будет ощущаться комфортно.

Как использовать на практике

Перед покупкой сделайте тест прямо в магазине. Это убережёт от импульсивной покупки пары, которая потом будет пылиться в шкафу. Особенно полезен метод при выборе обуви для долгих мероприятий — вечеринок, свадеб или деловых встреч.

Уточнения

Каблу́к — деталь обуви в виде вертикальной подставки, приподнимающей пятку выше уровня носка.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Красота и стиль
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Новости спорта
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Россия и Индия перешли к Китаю: Трамп раскрывает свои главные страхи Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Последние материалы
Актриса Кондулайнен раскрыла причину затишья: готовит сюрприз для зрителей
Осенний порошок, который превращает чеснок в гигантскую головку
Почему утренний кофе не работает? Кардиолог рассказала, в чем кроется подвох
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Запретное путешествие: Аглая Тарасова задержана с наркотиками после встречи с Семёном Слепаковым*
Мусорное ведро перестаёт быть бомбой замедленного действия благодаря этому трюку
Ошибаются даже опытные водители: правила использования аварийки
Таиланд прячет дороги-сокровища: всего пара дней — и вы уже видите страну иначе
Небо и земля встретились: невероятная история о пропавшем туристе из Сочи
Проверка каблуков занимает секунду: лайфхак для тех, кто устал от неудобной обуви
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.