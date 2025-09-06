В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:18
Моя семья » Красота и стиль

Роскошные ресницы без туши — тренд 2025 года, и индустрия красоты предлагает сразу несколько решений. Чтобы взгляд стал выразительным, а ресницы густыми и здоровыми, можно сочетать салонные процедуры и домашний уход.

Девушка
Фото: stocksnap.io by Allef Vinicius, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка

Ламинирование ресниц

Одна из самых востребованных процедур. Ресницы очищают, обрабатывают составами с кератином, протеинами и витаминами, а затем фиксируют результат. Волоски становятся гладкими, блестящими и приобретают красивый изгиб.

Эффект держится от 4 до 8 недель, но срок зависит от ухода: посещение бассейна, бани или использование масляных средств может сократить его.

Ботокс для ресниц

Процедура похожа на ламинирование, но используется сыворотка с кератином, гиалуроновой кислотой, коллагеном и витаминами. Она глубоко восстанавливает волоски, делая их более плотными и эластичными. Ботокс особенно подходит тем, у кого ресницы ослабли после наращивания или других процедур.

Массаж век

Мягкие круговые движения в области век улучшают кровообращение, активизируют "спящие" фолликулы и стимулируют рост новых ресниц. Для большего эффекта используют масла: касторовое, кокосовое или аргановое.

Помимо укрепления ресниц, массаж помогает снять отёки и усталость глаз. Оптимальная частота — 2-3 раза в неделю.

Сыворотки и масла

Домашний уход включает применение специальных средств с пептидами, аминокислотами и экстрактами растений. Они питают фолликулы и предотвращают выпадение ресниц.

Касторовое и репейное масла увлажняют и защищают волоски, а сыворотки с гиалуроновой кислотой ускоряют рост новых ресничек.

Питание и витамины

Крепкие ресницы начинаются с правильного рациона. В меню стоит включить продукты с витаминами A, E и группы B, а также омега-3 жирные кислоты (рыба, оливковое масло, орехи).

Дополнительно врач может назначить витаминные комплексы для здоровья волос и ресниц — подбирать их самостоятельно не стоит.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
