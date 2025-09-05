Морщины наступают: осенние методики бьют по ним точечно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Загар сошел, а вместе с ним — ощущение ухоженности? Осень идеально подходит для того, чтобы подарить коже второе дыхание. Современная косметология предлагает немало процедур, которые помогут восстановить упругость и сияние лица и тела.

Предсвадебный уход за кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Предсвадебный уход за кожей

Инъекционные методы

"Уколы красоты" давно зарекомендовали себя как быстрый и эффективный способ вернуть коже свежий вид. Среди них особенно популярны:

  • Биоревитализация. Введение гиалуроновой кислоты помогает глубоко увлажнить ткани, восстановить эластичность и придать коже сияние.
  • Плазмолифтинг. Используется собственная плазма пациента, обогащенная тромбоцитами. Она запускает процессы регенерации, улучшает цвет лица и убирает следы фотостарения.
  • Мезотерапия. В кожу вводят витаминно-минеральные коктейли. Такой метод питает, увлажняет и ускоряет восстановление после активного солнца.

Аппаратная косметология

Чтобы усилить эффект, часто сочетают инъекции с аппаратными методиками. Они воздействуют глубже и помогают коже быстрее "перезагрузиться".

  • Smas-лифтинг. Современные устройства работают на микросфокусированном ультразвуке, делая процедуру эффективной, равномерной и безболезненной.
  • RF-лифтинг. Радиочастотное воздействие в сочетании с системой охлаждения стимулирует выработку коллагена и укрепляет ткани без дискомфорта.
  • Фракционная лазерная шлифовка. Обновляет поверхность кожи, разглаживает морщины и убирает следы солнечных повреждений.
  • Пилинги. Убирают ороговевшие клетки, выравнивают тон и ускоряют обновление.
    IPL- и фотодинамическая терапия. Подходят для молодых девушек как профилактика старения, помогают справиться с пигментацией и сосудистыми звездочками.

Главное правило — подходить к выбору процедур индивидуально. Только так можно получить выраженный, долговременный результат и подготовить кожу к зиме.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
