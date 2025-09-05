Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никто не поверит, что это не мясо: главный секрет вкуса овощной лазаньи
Спина болит не из-за кресла и матраса: настоящая причина спрятана в другом
Царь леса или криминальный элемент: почему медведь ведёт себя в тайге как бандит
Самый популярный пляж Франции оказался в центре скандала: вот почему его не советуют туристам
Идеальный пресс в любом возрасте: из всех вариантов выбирайте именно эту планку
Змеи идут на север: климат толкает ядовитых хищников к новым жертвам
Твой голос всегда с нами: Григорьев-Апполонов вспомнил об Игоре Сорине и его загадочной смерти
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Морщины наступают: осенние методики бьют по ним точечно

Теплые сапоги крадут здоровье ног: тайная угроза зимнего комфорта

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Холодное время года приносит с собой не только уют и желание укутаться в плед, но и скрытые опасности для здоровья ног. Теплая обувь защищает от мороза, но при этом может стать причиной серьезных проблем со стопами.

Ногти на ногах
Фото: https://i.pinimg.com/originals/25/2c/36/252c363960d2cdfeb9809f151b0617eb.jpg
Ногти на ногах

Основные риски от теплой обуви

  • Грибок и запах
    Теплая, непродуваемая обувь создает идеальную среду для бактерий и грибков. В результате появляется неприятный запах и риск инфекций, включая "атлетическую стопу".
  • Мозоли и дискомфорт
    Излишняя влажность размягчает кожу. В сочетании с постоянным трением это приводит к появлению мозолей, боли и даже воспалений.
  • Сухость и трещины
    Недостаток вентиляции вызывает сухость кожи, шелушение и трещины. При длительном игнорировании это может перерасти в дерматит.
  • Деформации стопы
    Если обувь тесная и неудобная, постоянное давление и трение могут вызвать искривления пальцев и ухудшение состояния суставов.

Как сохранить здоровье стоп зимой

Важно найти баланс между защитой от холода и свободой движения.

  • Выбирай правильную обувь — натуральные материалы лучше пропускают воздух и позволяют стопам "дышать".
  • Используй защитные средства — антибактериальные стельки, спреи и регулярная обработка обуви снижают риск грибка.
  • Проветривай и суши обувь — не носи одну и ту же пару несколько дней подряд.
  • Применяй уходовую косметику — увлажняющие кремы и питательные маски помогут избежать сухости и трещин.
  • Добавь комфорт — специальные подушечки или вкладыши снизят давление и уменьшат риск мозолей.

Здоровье ног — это не только эстетика, но и основа комфорта при каждом шаге. Уделяя внимание уходу, можно избежать проблем, которые часто обостряются в сезон теплой обуви.

Уточнения

Ко́жная мозо́ль — результат продолжительного трения или давления на кожу. Проявляется в виде ороговевшей области (сухая мозоль) или в виде мозольного пузыря (мокрая мозоль)

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Наука и техника
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Популярное
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно для вас — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Последние материалы
Спина болит не из-за кресла и матраса: настоящая причина спрятана в другом
Царь леса или криминальный элемент: почему медведь ведёт себя в тайге как бандит
Самый популярный пляж Франции оказался в центре скандала: вот почему его не советуют туристам
Идеальный пресс в любом возрасте: из всех вариантов выбирайте именно эту планку
Змеи идут на север: климат толкает ядовитых хищников к новым жертвам
Твой голос всегда с нами: Григорьев-Апполонов вспомнил об Игоре Сорине и его загадочной смерти
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Сила Евангелия в судьбе одного человека: апостол Тит и его наследие
Морщины наступают: осенние методики бьют по ним точечно
Нейросети решают всё? Компании бьются за специалистов с ИИ навыками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.