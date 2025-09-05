Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Красивые ухоженные стопы — мечта каждой женщины, но далеко не все готовы тратить деньги и время на салоны. Хорошая новость в том, что мягкие пятки можно вернуть всего за несколько минут, не выходя из дома.

Лимоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Секрет прост: лимон и аспирин. В сети этот метод уже называют "ластиком для пяток", потому что он буквально стирает мозоли и натоптыши.

Почему домашние процедуры работают

Мы любим их за доступность и простоту. Конечно, с окрашиванием волос или сложным дизайном ногтей в одиночку справиться сложно, но вот привести в порядок пятки под силу каждому.

Этот метод особенно ценят за бюджетность: все ингредиенты наверняка есть у вас дома или стоят копейки в аптеке и супермаркете.

Лимонный педикюр пошагово

  1. Размельчите 5-6 таблеток аспирина в порошок.
  2. Добавьте половину чайной ложки лимонного сока.
  3. Влейте немного воды и доведите смесь до состояния густой пасты.
  4. Нанесите её на пятки и обмотайте тканевой салфеткой.
  5. Наденьте полиэтиленовые пакеты для эффекта компресса.
  6. Через 5-10 минут снимите всё и обработайте пятки пемзой.
  7. При необходимости повторите через несколько дней.

Результат — мягкая и нежная кожа без огрубевших участков.

Небольшие советы

  • Делайте процедуру вечером, чтобы кожа успела восстановиться.
  • После педикюра нанесите питательный крем и наденьте хлопковые носки.
  • Повторяйте метод курсом, но не чаще 2-3 раз в неделю.

Такой лимонный педикюр станет отличной альтернативой дорогим салонным процедурам и подарит ощущение лёгкости.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
