Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки

Красивые ухоженные стопы — мечта каждой женщины, но далеко не все готовы тратить деньги и время на салоны. Хорошая новость в том, что мягкие пятки можно вернуть всего за несколько минут, не выходя из дома.

Секрет прост: лимон и аспирин. В сети этот метод уже называют "ластиком для пяток", потому что он буквально стирает мозоли и натоптыши.

Почему домашние процедуры работают

Мы любим их за доступность и простоту. Конечно, с окрашиванием волос или сложным дизайном ногтей в одиночку справиться сложно, но вот привести в порядок пятки под силу каждому.

Этот метод особенно ценят за бюджетность: все ингредиенты наверняка есть у вас дома или стоят копейки в аптеке и супермаркете.

Лимонный педикюр пошагово

Размельчите 5-6 таблеток аспирина в порошок. Добавьте половину чайной ложки лимонного сока. Влейте немного воды и доведите смесь до состояния густой пасты. Нанесите её на пятки и обмотайте тканевой салфеткой. Наденьте полиэтиленовые пакеты для эффекта компресса. Через 5-10 минут снимите всё и обработайте пятки пемзой. При необходимости повторите через несколько дней.

Результат — мягкая и нежная кожа без огрубевших участков.

Небольшие советы

Делайте процедуру вечером, чтобы кожа успела восстановиться.

После педикюра нанесите питательный крем и наденьте хлопковые носки.

Повторяйте метод курсом, но не чаще 2-3 раз в неделю.

Такой лимонный педикюр станет отличной альтернативой дорогим салонным процедурам и подарит ощущение лёгкости.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

