Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки

Красивые ухоженные стопы — мечта каждой женщины, но далеко не все готовы тратить деньги и время на салоны. Хорошая новость в том, что мягкие пятки можно вернуть всего за несколько минут, не выходя из дома.
Секрет прост: лимон и аспирин. В сети этот метод уже называют "ластиком для пяток", потому что он буквально стирает мозоли и натоптыши.
Мы любим их за доступность и простоту. Конечно, с окрашиванием волос или сложным дизайном ногтей в одиночку справиться сложно, но вот привести в порядок пятки под силу каждому.
Этот метод особенно ценят за бюджетность: все ингредиенты наверняка есть у вас дома или стоят копейки в аптеке и супермаркете.
Результат — мягкая и нежная кожа без огрубевших участков.
Такой лимонный педикюр станет отличной альтернативой дорогим салонным процедурам и подарит ощущение лёгкости.
Уточнения
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
