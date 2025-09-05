Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые высокие статуи мира: гиганты, которые соперничают с небоскрёбами
Технология, придуманная ради экологии, оборачивается расходами на ремонт: система, которая должна спасать природу, но убивает детали
Насыпной пирог, который готовится быстрее шарлотки, а выглядит как из пекарни
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Голубика без хлопот: сорта, которые сами дают урожай и не требуют заботы
Смех сквозь слёзы: долг в 606 тысяч разрушает карьеру известного комика
Хитрый лайфхак от Центробанка: как переводить деньги и не попасть под подозрение ФНС
Родителям придётся платить больше: в России увеличили штраф за неисполнение обязанностей
Неправильное средство для стирки простыней крадёт мягкость и спокойный сон: вот что выбрать

Полёт, паника и яркая помада: неожиданный союз в истории авиации

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Красные губы в небе стали не просто символом стиля, а своеобразным кодом безопасности. Образ стюардессы с безупречной формой, аккуратной причёской и яркой помадой давно вошёл в историю авиации. Но мало кто задумывался, что за этим стоит не только эстетика, а и практический смысл.

Стюардесса
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Стюардесса

Золотая эра авиации

В середине XX века внешний вид экипажа был почти так же важен, как и безопасность полёта. Авиакомпании строго регламентировали всё: от цвета формы до конкретных оттенков макияжа. Например, у Pan Am использовалась определённая марка красной помады, которая совпадала с цветом лака на ногтях.

Секрет ярких губ

На первый взгляд это выглядело как формальность, но у такого требования было объяснение. Во время экстренной ситуации шум и паника в салоне мешают слышать инструкции. Яркая красная помада делает губы более выразительными, и пассажиры могут быстрее понять указания по движению и действиям. Таким образом макияж неожиданно оказывался частью системы безопасности.

Символ уверенности

Красные губы усиливали не только визуальную коммуникацию, но и авторитет. Образ стюардессы с подчеркнутыми губами воспринимался как более решительный и внушал уверенность, что экипаж способен справиться с любыми трудностями.

Современность и традиции

Сегодня требования к макияжу стали мягче. Многие авиакомпании дают стюардессам возможность самим выбирать оттенки. Тем не менее красная помада остаётся классикой, символом женской силы и профессионализма. В некоторых премиальных авиалиниях стандарты до сих пор жёсткие: там даже проводят специальные курсы макияжа для персонала.

Получается, что красная помада в авиации — это больше, чем мода. Это часть корпоративной культуры, элемент маркетинга и одновременно инструмент, который когда-то помогал обеспечивать безопасность полётов.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Красота и стиль
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Наука и техника
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Последние материалы
Насыпной пирог, который готовится быстрее шарлотки, а выглядит как из пекарни
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Голубика без хлопот: сорта, которые сами дают урожай и не требуют заботы
Родителям придётся платить больше: в России увеличили штраф за неисполнение обязанностей
Смех сквозь слёзы: долг в 606 тысяч разрушает карьеру известного комика
Хитрый лайфхак от Центробанка: как переводить деньги и не попасть под подозрение ФНС
Неправильное средство для стирки простыней крадёт мягкость и спокойный сон: вот что выбрать
Утро без рывков: чайная формула бодрости без перегрузки
Миллион лет в морозильнике: что скрыла микрофлора мамонтов о причинах их гибели
Эти кварталы будто сошли с полотен художников: здесь каждый шаг — как мазок на картине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.