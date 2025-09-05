Удобная обувь и десять минут времени — формула, которая работает лучше спортзала

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Не всегда есть время или желание идти в спортзал, но это не повод отказываться от движения. Исследователи Гарварда назвали простую и доступную каждому активность, которая работает лучше сложных тренировок — это ходьба.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Почему именно ходьба

Ходьба не требует абонемента, специального инвентаря или строгого графика. Достаточно пары удобной обуви. Регулярные прогулки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже преждевременной смерти. По данным наблюдений, быстрая ходьба всего 20-30 минут в день даёт эффект, сопоставимый с тренировками в фитнес-зале.

Доступно в любую погоду

В отличие от бега или командных видов спорта, ходьбу легко встроить в повседневность: дойти до работы пешком, пройтись во время обеда, выйти на вечернюю прогулку после ужина. Если на улице дождь или снег, подойдут крытые торговые центры или даже лестницы в доме.

Простая формула здоровья

Главный плюс ходьбы — её универсальность. Она подходит людям любого возраста и уровня физической подготовки. Даже те, кто никогда не занимался спортом, могут начать с коротких 10-минутных прогулок, постепенно увеличивая нагрузку.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
