Удобная обувь и десять минут времени — формула, которая работает лучше спортзала

Не всегда есть время или желание идти в спортзал, но это не повод отказываться от движения. Исследователи Гарварда назвали простую и доступную каждому активность, которая работает лучше сложных тренировок — это ходьба.
Ходьба не требует абонемента, специального инвентаря или строгого графика. Достаточно пары удобной обуви. Регулярные прогулки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже преждевременной смерти. По данным наблюдений, быстрая ходьба всего 20-30 минут в день даёт эффект, сопоставимый с тренировками в фитнес-зале.
В отличие от бега или командных видов спорта, ходьбу легко встроить в повседневность: дойти до работы пешком, пройтись во время обеда, выйти на вечернюю прогулку после ужина. Если на улице дождь или снег, подойдут крытые торговые центры или даже лестницы в доме.
Главный плюс ходьбы — её универсальность. Она подходит людям любого возраста и уровня физической подготовки. Даже те, кто никогда не занимался спортом, могут начать с коротких 10-минутных прогулок, постепенно увеличивая нагрузку.
Уточнения
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно вашей форме — и что категорически противопоказано.