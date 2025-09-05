Свобода денима и сила классики — неожиданный тандем, задающий тон осени

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не спешите бежать в магазин: самые актуальные тренды осени 2025 уже есть у вас в шкафу. Да, мода вновь играет в переосмысление привычного, превращая базовые вещи в символы сезона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Прямые джинсы

Тренд №1. Джинсы, которые пережили всё

Деним снова выходит на первый план. Причём речь не о новинках подиумов, а о тех самых джинсах, которые, возможно, вы уже хотели отложить "для дачи". Осень возвращает их в моду: свободный крой, винтажные оттенки синего и лёгкий эффект потертости. Главное — комфорт и история, которую носит в себе каждая пара.

Тренд №2. Пиджак, который работает за вас

Строгий, слегка мужской силуэт снова в фаворе. Но стилисты советуют не ограничиваться классическим образом. Пиджак теперь — универсальный инструмент: он уместен с платьем-комбинацией, с джинсами и даже с кроссовками. Чем расслабленнее сочетание, тем современнее образ.

Суть трендов

Оба направления объединяет простая идея: мода становится ближе к реальности. В центре внимания — практичные вещи, которые можно носить каждый день. Не случайно именно джинсы и пиджак дизайнеры называют символами "разумного шика": меньше показной новизны, больше продуманного стиля.

Осень 2025 не требует жертв ради красоты. Она учит находить новое в старом и открывать скрытый потенциал привычных вещей. Иногда достаточно достать из шкафа то, что уже давно ждало своего часа.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

