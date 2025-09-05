Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морковь портится прямо в подвале: простая ошибка при уборке лишает урожая за зиму
Деньги зависли на месяц: за какие ошибки банки лишают клиентов доступа к счету
Когда коробка передач переживает машину, концерну это не нравится: главные причины, по которым массовые автомобили лишаются АКПП
Успейте положить деньги под высокий процент: ставки по вкладам стремительно падают
Лето без обезвоживания: продукты, которые наполняют тело влагой
Йога без мистики и мантр: почему мужчинам стоит включить её в тренировки
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Россия может лишиться хвойных лесов: трава растёт быстрее, чем деревья
Мне повезло быть его женщиной: Ирина Шейк эмоционально отреагировала на смерть Армани

Свобода денима и сила классики — неожиданный тандем, задающий тон осени

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Не спешите бежать в магазин: самые актуальные тренды осени 2025 уже есть у вас в шкафу. Да, мода вновь играет в переосмысление привычного, превращая базовые вещи в символы сезона.

Прямые джинсы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Прямые джинсы

Тренд №1. Джинсы, которые пережили всё

Деним снова выходит на первый план. Причём речь не о новинках подиумов, а о тех самых джинсах, которые, возможно, вы уже хотели отложить "для дачи". Осень возвращает их в моду: свободный крой, винтажные оттенки синего и лёгкий эффект потертости. Главное — комфорт и история, которую носит в себе каждая пара.

Тренд №2. Пиджак, который работает за вас

Строгий, слегка мужской силуэт снова в фаворе. Но стилисты советуют не ограничиваться классическим образом. Пиджак теперь — универсальный инструмент: он уместен с платьем-комбинацией, с джинсами и даже с кроссовками. Чем расслабленнее сочетание, тем современнее образ.

Суть трендов

Оба направления объединяет простая идея: мода становится ближе к реальности. В центре внимания — практичные вещи, которые можно носить каждый день. Не случайно именно джинсы и пиджак дизайнеры называют символами "разумного шика": меньше показной новизны, больше продуманного стиля.

Осень 2025 не требует жертв ради красоты. Она учит находить новое в старом и открывать скрытый потенциал привычных вещей. Иногда достаточно достать из шкафа то, что уже давно ждало своего часа.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Наука и техника
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Садоводство, цветоводство
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
Еда и рецепты
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Последние материалы
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной
Морковь портится прямо в подвале: простая ошибка при уборке лишает урожая за зиму
Деньги зависли на месяц: за какие ошибки банки лишают клиентов доступа к счету
Когда коробка передач переживает машину, концерну это не нравится: главные причины, по которым массовые автомобили лишаются АКПП
Успейте положить деньги под высокий процент: ставки по вкладам стремительно падают
Лето без обезвоживания: продукты, которые наполняют тело влагой
Йога без мистики и мантр: почему мужчинам стоит включить её в тренировки
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Россия может лишиться хвойных лесов: трава растёт быстрее, чем деревья
Текстиль управляет настроением: один неверный выбор рушит весь интерьер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.