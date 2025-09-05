Филлеры в мочки ушей: всё о необычной, но эффективной процедуре

Мы привыкли ухаживать за лицом, шеей, даже руками. Но уши остаются «в тени» — а зря. С возрастом их мочки теряют объём, истончаются, вытягиваются под весом серёжек и гравитации. Итог — даже при ухоженном лице уши могут выдавать возраст.
В уши, как правило, вводят филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Задача — вернуть объём, уплотнить кожу, сгладить морщинки и визуально «подтянуть» всю зону нижней трети лица.
Процедура занимает не более 15 минут и практически безболезненна. Результат — естественный и незаметный, но ощутимо освежающий.
Если у вас есть склонность к образованию келоидов, вы проходите химиотерапию, беременны или кормите грудью — процедура противопоказана. А ещё важно обращаться только к проверенным косметологам: зона деликатная, ошибок не прощает.
Уточнения
У́хо — сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний. У большинства хордовых он, кроме восприятия звука, выполняет ещё одну функцию: отвечает за положение тела в пространстве и способность удерживать равновесие. Ухо позвоночных — парный орган, который размещается в височных костях черепа.
