Филлеры в мочки ушей: всё о необычной, но эффективной процедуре

Мы привыкли ухаживать за лицом, шеей, даже руками. Но уши остаются «в тени» — а зря. С возрастом их мочки теряют объём, истончаются, вытягиваются под весом серёжек и гравитации. Итог — даже при ухоженном лице уши могут выдавать возраст.

Что вводят и зачем

В уши, как правило, вводят филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Задача — вернуть объём, уплотнить кожу, сгладить морщинки и визуально «подтянуть» всю зону нижней трети лица.

Процедура занимает не более 15 минут и практически безболезненна. Результат — естественный и незаметный, но ощутимо освежающий.

Эстетический эффект — больше, чем просто мочка

Серьги снова смотрятся эффектно, не провисают и не деформируют мочку.

не провисают и не деформируют мочку. Лицо выглядит моложе , потому что исчезает визуальный «перекос» между ухоженной кожей и возрастными ушами.

, потому что исчезает визуальный «перекос» между ухоженной кожей и возрастными ушами. Гармония профиля: особенно важна для тех, кто делает фейслифтинг или филлеры в скулы и подбородок — уши должны «соответствовать».

Когда стоит подумать дважды

Если у вас есть склонность к образованию келоидов, вы проходите химиотерапию, беременны или кормите грудью — процедура противопоказана. А ещё важно обращаться только к проверенным косметологам: зона деликатная, ошибок не прощает.

