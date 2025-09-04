Ботокс и застывшее лицо: мифы, правда и советы косметолога

Это когда лицо будто застыло в одной эмоции: лоб не движется, брови не поднимаются, и даже радость выглядит подозрительно. Именно этот эффект получил прозвище «ботокс-маска» и стал символом неудачных инъекций.
На деле причина не в препарате, а в его дозировке и технике введения. Ботулотоксин работает, блокируя нервные импульсы к мышцам, расслабляя их. Но если доза слишком велика — движения «замораживаются» полностью.
Начинайте с минимальных дозировок. Лучше добавить через 2 недели, чем «разморозить» лицо месяцами.
Современные техники введения — точечные и деликатные. При правильном подходе лицо остаётся живым, морщины разглаживаются, а эмоции читаются как прежде. Главное — доверять не рекламе, а профессионализму.
Уточнения
Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.
