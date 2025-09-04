Ботокс и застывшее лицо: мифы, правда и советы косметолога

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Это когда лицо будто застыло в одной эмоции: лоб не движется, брови не поднимаются, и даже радость выглядит подозрительно. Именно этот эффект получил прозвище «ботокс-маска» и стал символом неудачных инъекций.

Девушка у косметолога
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка у косметолога

На деле причина не в препарате, а в его дозировке и технике введения. Ботулотоксин работает, блокируя нервные импульсы к мышцам, расслабляя их. Но если доза слишком велика — движения «замораживаются» полностью.

Кто рискует получить «замороженное» лицо?

  • Те, кто обращается к неопытному специалисту, не учитывающему анатомию.
  • Люди, у которых очень активная мимика, — им нужно точное дозирование.
  • Те, кто просит «убрать всё», не зная, чем это может обернуться.
  • Хороший врач всегда стремится сохранить живость выражения, а не просто «залить» лоб.

Как избежать эффекта маски

  1. Выбирайте грамотного косметолога, а не самую низкую цену в городе.
  2. Обсудите с врачом пожелания к мимике — где можно оставить движение, а где — нет.

Начинайте с минимальных дозировок. Лучше добавить через 2 недели, чем «разморозить» лицо месяцами.

И главное: не бойтесь ботокса

Современные техники введения — точечные и деликатные. При правильном подходе лицо остаётся живым, морщины разглаживаются, а эмоции читаются как прежде. Главное — доверять не рекламе, а профессионализму.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
