Ботокс и застывшее лицо: мифы, правда и советы косметолога

Это когда лицо будто застыло в одной эмоции: лоб не движется, брови не поднимаются, и даже радость выглядит подозрительно. Именно этот эффект получил прозвище «ботокс-маска» и стал символом неудачных инъекций.

На деле причина не в препарате, а в его дозировке и технике введения. Ботулотоксин работает, блокируя нервные импульсы к мышцам, расслабляя их. Но если доза слишком велика — движения «замораживаются» полностью.

Кто рискует получить «замороженное» лицо?

Те, кто обращается к неопытному специалисту, не учитывающему анатомию.

Люди, у которых очень активная мимика, — им нужно точное дозирование.

Те, кто просит «убрать всё», не зная, чем это может обернуться.

Хороший врач всегда стремится сохранить живость выражения, а не просто «залить» лоб.

Как избежать эффекта маски

Выбирайте грамотного косметолога, а не самую низкую цену в городе. Обсудите с врачом пожелания к мимике — где можно оставить движение, а где — нет.

Начинайте с минимальных дозировок. Лучше добавить через 2 недели, чем «разморозить» лицо месяцами.

И главное: не бойтесь ботокса

Современные техники введения — точечные и деликатные. При правильном подходе лицо остаётся живым, морщины разглаживаются, а эмоции читаются как прежде. Главное — доверять не рекламе, а профессионализму.

